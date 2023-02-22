恒生受累內房撥備大增 全年少賺27％

施穎茵料今年撥備將減少

恒生銀行昨天中午公布業績後，股價抽高，收市升3.3%，報128.2元。期內，恒生受惠於本港利率上升，淨利息收入增22%至289.81億元，淨利息收益率擴闊28個基點至1.77厘。但去年投資氣氛低迷，加上香港受到第五波新冠疫情影響，部分分行需於去年上半年暫停營業，財富管理產品的需求下降，淨服務費收入下跌23%至50.69億元。平均普通股股東權益回報率為5.5%，較2021年的7.7%為低。

該行財務總監蘇雪冰認為，美國今年加息緩和，而本港拆息走勢則視乎經濟情况、銀行資金流動等。去年第四季淨息差收入有可能已經見頂，惟仍視乎不同因素走勢。在中港通關下，預料今年盈利能力可改善，並帶動股東回報率上升。施穎茵補充，今年經濟氣氛向好，投資者信心增加，貸款需求正慢慢恢復，料下半年才會見明顯轉好。

去年內房相繼爆出違約，風險監控總監張家慧指出，去年內地房地產敞口減少26%，或180億元，未來會繼續降低內房行業的風險。現時恒生於內房的風險曝露主要以民企為主，佔63%，國企及外資企業則分別佔20%及17%，而未完成房地產項目包括發展商及零售佔帳簿小於1%。

風控總監：內房敞口去年減26%

大摩報告指，恒生淨利息收入及淨息差支持撥備前營業利潤維持穩定，不過預期信貸損失仍然高於市場預期。由於派息率較高，股息較預期好，但恒生估值仍相對較高。

富瑞發表報告稱，該行基本營運趨勢大致上符合預期，而管理層亦指今年撥備有望減少，料股東權益回報率（ROE）有望升至13%，市帳率（PB）為1.5倍，並上調目標價至135元，維持持有評級。