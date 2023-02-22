息魔不散科網股領跌 恒指挫357點 分析：市場觀望業績 料港股首季反覆調整

明報記者 鄭智文

昨日恒指低開27點，早段雖曾發力彈54點，見20,941點，惟午前已告回軟，更拾級而下，最多曾瀉383點，失守50天線，以低位20,529點收市，跌357點。全日大市成交額1111.8億元。

騰訊阿里美團百度跌逾4%

科網股沽壓大，擬推百億人民幣補貼抗拼多多的京東（9618）瀉逾8%（見另文），觸發科網股下跌；騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）及百度（9888）均跌逾4%（見表）。

中證監日前啟動不動產私募投資基金試點，料為內房行業帶來資金，刺激內房股昨走高。中海外（0688）早段曾炒高逾3%，全日收報20.6元，升1%。龍湖（0960）午前曾飈7%至26.65元，收市跌至24.85元。華潤置地（1109）升2.2%至37.7元。

國指跌138點或2%，收報6925點，恒科指瀉153點或4%，見一周以來最大單日跌幅，收報4158點，技術走勢上10天線下穿50天線（見圖），短期走勢或進一步偏軟。自上次美國聯儲局加息以來，市場對美國加息預期升溫，科網股首當其衝，科指自上月底以來開展跌浪，由高位4813點逐步回軟。高盛首席經濟學家Jan Hatzius昨日接受彭博節目訪問時稱，近期經濟數據較預期強勁，估計聯儲局將在3月、5月、6月分別加息0.25厘，應對經濟加速擴張，即今年全年或合共加息1厘，明年不減息機會亦不低。

第一上海首席策略師葉尚志認為，科網股早前「彈得好勁」，累積升幅不小，加上近期美國經濟數據強勁，意味市場對加息看法太樂觀，使對加息敏感的科網股回吐。他提到，恒科指已連跌三周，料近期繼續受壓，港股則受科網股及業績期影響，料第一季仍處於反覆調整格局。

北水昨淨流入4.7億

另外，北水南下合計淨流入4.7億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入18.4億元人幣，連續第4日流入。中信證券發表報告，預料今年中國經濟復蘇，加上目前中資估值有優勢，相信外資及北水將重新增配港股。