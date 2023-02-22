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太地「綠色廚房」 助租戶可持續發展

標籤：經濟

【明報專訊】太古地產（1972）自2017年推出「綠色廚房」計劃，為旗下商場餐飲租戶提供平台，在裝修及翻新工程前與商戶商討可持續發展元素，以便租戶運營前可將高效能可持續方案融入餐廳設計。截至今年1月，太地旗下物業組合已有77間香港及內地餐廳租戶獲得「綠色廚房」計劃認證。

太古地產董事—技術統籌、可持續發展及設施管理邵婉儀表示，去年旗下重新裝修或新入駐的餐飲商戶已有六成參加「綠色廚房」計劃，始終餐廳菜式多元化，營運方式亦各異，集團已積極與各租戶溝通，由早期提供《綠色廚房技術指引》，以至從人力、時間及數據等多方面支持，雙方通過溝通及合作共同努力達至可持續發展的共同目標。

美心10餐廳獲最高級認證

美心集團旗下共有10間餐廳獲得太地「綠色廚房」計劃最高級別「三葉」的認證，例如美心旗下位於太古廣場的THAI BASIL餐廳，加入變頻抽風系統、自動感應開放式焗烤爐等環保設備，用電效益與2020至2021年相比可節省7%；煤氣及用水效益亦分別提升26%及59%，整體碳排放量減少14%。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威指出，儘管環保設備將令前期投資有所增加，不過數據顯示各方面的效益有所提升，集團可不斷節省成本，相信有付出亦有回報。他又稱，未來將研究以電磁爐取代煤氣，進一步循環再用廚餘等，致力提升各方面的可持續發展水平。

明報記者