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美PMI勝預期 10年期債息撲4厘 加息陰霾 道指早段跌逾500點

【明報專訊】美國經濟數據持續轉強，商業活動回升至近8個月高位。昨公布的美國2月綜合採購經理指數（PMI）初值，由1月的46.8升至50.2，遠超分析師預期的47.5，是去年6月以來最高。美國2月服務業PMI初值亦升至50.5，同樣是8個月高位。美國2月製造業PMI則由46.9升至47.8，高於分析師預期的47.3。標普全球市場情報首席商業經濟學家威廉姆森（Chris Williamson）指出，在經歷7個月的收縮後，美國2月的商業活動終於穩定，不過服務業價格加快增長，可能引發市場對工資與物價螺旋式上漲的擔憂，刺激加息預期。

對利率敏感美國兩年期國債孳息率升穿4.72厘，而美國10年期國債孳息率亦升穿3.95厘，兩者創3個月高位。在美聯儲持續加息的陰霾籠罩下，美股3大指數午夜前下挫，道指跌逾500點，標普500指數及納指跌逾1.5%，零售股下滑。

沃爾瑪利潤6年首跌 料續倒退

通脹高企之際，連鎖超市巨頭沃爾瑪（美：WMT）與家居裝飾及建材零售商家得寶（Home Depot）（美：HD）均對銷售前景態度審慎，兩者均預期當前財年盈利倒退。沃爾瑪警告，消費者對支出審慎可能會拖低利潤率，其股價早段微跌，而Home Depot股價挫5%。

沃爾瑪在聖誕銷售旺季吸引了精打細算的購物者，以較低的價格購買食品、禮物及家居用品。在截至1月底的第四財季，美國可比銷售額增長8.3%，遠高於分析師預期的4.9%增幅。上季總收入為 1640.5億美元，按年增長7.3%，高於分析師預期的1597.6億美元。

沃爾瑪表示，由於多了謹慎消費的高收入家庭光顧，其食品雜貨的市佔率擴大。不過由於消費者優先購買日常所需，食品以外的銷售額有所下降。由於食品的利潤通常低於服裝及玩具等商品，沃爾瑪要為大量商品提供折扣以去除庫存，蠶食了利潤，導致沃爾瑪在第四財季的毛利率下降0.83個百分點。

沃爾瑪在截至今年1月底結束的財年，調整後每股盈利降至6.29美元，是6年來首次年度利潤下滑。沃爾瑪預期，在截至2024年1月底財年，調整後盈利跌幅可達6.2%，每股盈利可能低至5.9美元，遠遜於分析師預期的6.53美元。倘若預測準確，將會是沃爾瑪連續第2個財年利潤下降。財務總監John David Rainey表示，對宏觀經濟前景持謹慎態度，當前環境有很多不確定性，例如美聯儲加息令消費者資產負債表收窄，而儲蓄率更降至疫情前一半左右。

家得寶收入僅升0.3%遜預期

加息也導致樓市降溫，購買家居用品的需求有所放緩。Home Depot在截至1月底的第四財季，收入按年僅增0.3%至358.3億美元，是新冠疫情爆發以來首次不及分析師預期。上季利潤按年增0.3%至33.6億美元，每股盈利3.3美元，略高於分析師預期。該公司預期，新財年的銷售額大致持平，並預告將花費10億美元提升北美工人時薪，反映勞動力市場人力緊張，預計攤薄後每股盈利將出現中個位數百分比的跌幅。美國全國房地產經紀商協會（NAR）昨公布，1月二手樓銷售按月跌0.7%，已連跌12個月。折合成年率為400萬間，低於市場預期的410萬間。

（綜合報道）

[國際金融]