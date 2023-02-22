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必和必拓業績差 基礎利潤跌32%

【明報專訊】受鐵礦石價格下跌等影響，全球市值最大的礦商必和必拓（澳：BHP）公布，在截至12月底的2023上半財年，持續經營業務的基礎利潤按年跌32%至66億美元，跌幅超出預期。由於中國此前嚴格的清零防疫措施限制了經濟活動，並削弱了需求，導致鐵礦石價格由高位回落，加上經營成本飈升及勞動力市場緊張，令必和必拓利潤下滑。不過該公司對中國和印度的需求增長樂觀，預期亞洲市場的表現，可平衡歐美經濟放緩的影響。

料續受通脹滯後效應影響

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）的分析師形容，必和必拓上半財年的表現「出奇地差」，反映業界所受到的通脹影響。必和必拓預期，通脹的滯後效應及勞動力市場持續緊張，到2024財年仍將影響公司的成本。此外，去年起主要央行大幅加息，將妨礙發達經濟體的經濟增長。

不過隨着中國經濟活動重啟，並放寬對澳洲煤炭進口的非官方禁令，必和必拓對2023下半財年及2024財年的需求前景樂觀。該公司行政總裁Mike Henry表示，對於與中國的貿易關係改善感到鼓舞，已準備好與中國客戶接觸。

必和必拓表示，考慮到生活水平提升及能源轉型對金屬的需求，預期大宗商品長期前景依然強勁。

受必和必拓的言論刺激，大連商品交易所的鐵礦石期貨價格上漲超過3%，創2021年7月以來高位。

（綜合報道）

[國際金融]