基金特區：瑞士百達看好今年新興市場債

去年美國聯儲局加快加息步伐，拖累環球債市表現，新興市場債券亦不例外。戴悅思表示，去年環球債券均錄得負回報，當中新興市場債券價格跌幅不算太大，且債價下跌可帶動債券孳息率上升，展望2023年的新興市場債券表現，要留意環球宏觀經濟因素，基於在本經濟周期內，新興市場債券約六成表現將受到環球宏觀經濟因素影響。

去年新興市場經濟較已發展市場具韌力

對於今年環球宏觀經濟，通脹及經濟增長為市場兩大關注點。戴悅思指出，近期美國、歐洲及新興市場的通脹數據已回落，同時經濟增長並沒有出現急跌的情况，這個相對穩定局面，為投資新興市場債券提供一個良好的背景，留意三個驅動新興市場債券表現的主要因素，其一新興市場貨幣表現，其二新興市場利率走勢，其三為新興市場資產的風險溢價。

此三大驅動因素走向，主要受新興市場經濟前景影響，倘若新興市場經濟向好，將使新興市場資產的風險溢價回落，自然可吸引資金流入，利好新興市場債券及貨幣表現，進一步提升資金流入新興市場的誘因，同時經濟向好亦為部分新興市場央行提供減息空間，亦將支持這些地區的新興市場債券表現。戴悅思表示，一年前新興市場與已發展市場的經濟增長差距明顯收窄，令市場憂慮新興市場資產吸引力下降，影響資金流入新興市場，亦影響新興市場貨幣表現，但其實去年新興市場經濟相對已發展市場更具韌力，這趨勢於金融海嘯後已出現，目前新興市場經濟增長與歐美市場經濟的關連度已減低，與中國經濟的相關度則有所提升，基於新興市場國之間的貿易，以及新興市場國內經濟的重要性持續上升。

美元回軟 有利新興市場債價匯齊升

現時市場普遍預期今年歐美經濟情况將轉差，反觀新興市場經濟則有望受惠於中國重新開放。戴悅思預期，2023年新興市場經濟相對向好，今年新興市場與已發展市場的經濟增長差距將擴大，並將維持較長時間，令市場關注新興市場資產及貨幣，有望吸引更多資金流入新興市場，將利好新興市場貨幣及新興市場債券表現。

戴悅思續稱，今年美元匯價相對回軟，亦支持新興市場貨幣表現，當中較看好墨西哥披索、巴西雷亞爾、印尼盾、泰銖及韓圜。意味今年投資於個別新興市場本幣債券，除潛在債價升幅，亦有望獲取個別新興市場貨幣的潛在升幅。

至於新興市場利率走勢，戴悅思指出，去年新興市場央行尤其是拉丁美洲區央行，因應通脹情况大幅加息，巴西是其中之一，其息差具吸引力，由於新興市場央行早於已發展市場開始加息，新興市場央行很有可能率先減息，有可能於今年下半年發生，再加上新興市場貨幣上升潛力，因而於部分新興市場本幣債券看到投資價值，如巴西及墨西哥的本幣債券。

儘管目前已發展市場債券亦能提供不俗的孳息率，戴悅思認為，不應只將新興市場債與已發展市場債孳息作比較，還要看流動性及環球資金配置，目前新興市場佔全球GDP約55%，環球投資者仍低配新興市場，而去年大量資金流出新興債市，但流動性未受影響，最近市場對新興市場前景的看法正在改善，新興市場債券孳息已上升，新興市場美元債孳息率約8.5厘，新興市場本幣債孳息率約7厘，加上良好的流動性，當投資者重新意識到要作出環球資產配置時，相信將會重新關注新興市場債券。

中國綠債市場佔比愈來愈大

近年環境、社會和管治（ESG）投資大熱，戴悅思預期，今年新興市場綠色債券發行量將增加，早於2021年綠色債及ESG債券佔新發行的新興市場主權債近20%，雖然去年發行量佔比輕微減少至約為16%至17%，但預計於2023年有望回升至20%以上，基於各新興市場政府致力於發行綠色債及ESG債，如埃及、哥倫比亞及智利，更預期中國綠色債在市場佔比將愈來愈大。

明報記者 劉敬華

[基金特區]