moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

基金特區：瑞士百達看好今年新興市場債

【明報專訊】隨着市場對今年美息見頂的預期持續升溫，支持環球債券市場向好。瑞士百達資產管理新興市場固定收益主管戴悅思（Mary-Therese Barton）預期，今年新興市場與已發展市場的經濟增長差距將擴大，有望吸引更多資金流入新興市場，將利好新興市場債券及貨幣表現。

去年美國聯儲局加快加息步伐，拖累環球債市表現，新興市場債券亦不例外。戴悅思表示，去年環球債券均錄得負回報，當中新興市場債券價格跌幅不算太大，且債價下跌可帶動債券孳息率上升，展望2023年的新興市場債券表現，要留意環球宏觀經濟因素，基於在本經濟周期內，新興市場債券約六成表現將受到環球宏觀經濟因素影響。

去年新興市場經濟較已發展市場具韌力

對於今年環球宏觀經濟，通脹及經濟增長為市場兩大關注點。戴悅思指出，近期美國、歐洲及新興市場的通脹數據已回落，同時經濟增長並沒有出現急跌的情况，這個相對穩定局面，為投資新興市場債券提供一個良好的背景，留意三個驅動新興市場債券表現的主要因素，其一新興市場貨幣表現，其二新興市場利率走勢，其三為新興市場資產的風險溢價。

此三大驅動因素走向，主要受新興市場經濟前景影響，倘若新興市場經濟向好，將使新興市場資產的風險溢價回落，自然可吸引資金流入，利好新興市場債券及貨幣表現，進一步提升資金流入新興市場的誘因，同時經濟向好亦為部分新興市場央行提供減息空間，亦將支持這些地區的新興市場債券表現。戴悅思表示，一年前新興市場與已發展市場的經濟增長差距明顯收窄，令市場憂慮新興市場資產吸引力下降，影響資金流入新興市場，亦影響新興市場貨幣表現，但其實去年新興市場經濟相對已發展市場更具韌力，這趨勢於金融海嘯後已出現，目前新興市場經濟增長與歐美市場經濟的關連度已減低，與中國經濟的相關度則有所提升，基於新興市場國之間的貿易，以及新興市場國內經濟的重要性持續上升。

美元回軟 有利新興市場債價匯齊升

現時市場普遍預期今年歐美經濟情况將轉差，反觀新興市場經濟則有望受惠於中國重新開放。戴悅思預期，2023年新興市場經濟相對向好，今年新興市場與已發展市場的經濟增長差距將擴大，並將維持較長時間，令市場關注新興市場資產及貨幣，有望吸引更多資金流入新興市場，將利好新興市場貨幣及新興市場債券表現。

戴悅思續稱，今年美元匯價相對回軟，亦支持新興市場貨幣表現，當中較看好墨西哥披索、巴西雷亞爾、印尼盾、泰銖及韓圜。意味今年投資於個別新興市場本幣債券，除潛在債價升幅，亦有望獲取個別新興市場貨幣的潛在升幅。

至於新興市場利率走勢，戴悅思指出，去年新興市場央行尤其是拉丁美洲區央行，因應通脹情况大幅加息，巴西是其中之一，其息差具吸引力，由於新興市場央行早於已發展市場開始加息，新興市場央行很有可能率先減息，有可能於今年下半年發生，再加上新興市場貨幣上升潛力，因而於部分新興市場本幣債券看到投資價值，如巴西及墨西哥的本幣債券。

儘管目前已發展市場債券亦能提供不俗的孳息率，戴悅思認為，不應只將新興市場債與已發展市場債孳息作比較，還要看流動性及環球資金配置，目前新興市場佔全球GDP約55%，環球投資者仍低配新興市場，而去年大量資金流出新興債市，但流動性未受影響，最近市場對新興市場前景的看法正在改善，新興市場債券孳息已上升，新興市場美元債孳息率約8.5厘，新興市場本幣債孳息率約7厘，加上良好的流動性，當投資者重新意識到要作出環球資產配置時，相信將會重新關注新興市場債券。

中國綠債市場佔比愈來愈大

近年環境、社會和管治（ESG）投資大熱，戴悅思預期，今年新興市場綠色債券發行量將增加，早於2021年綠色債及ESG債券佔新發行的新興市場主權債近20%，雖然去年發行量佔比輕微減少至約為16%至17%，但預計於2023年有望回升至20%以上，基於各新興市場政府致力於發行綠色債及ESG債，如埃及、哥倫比亞及智利，更預期中國綠色債在市場佔比將愈來愈大。

明報記者 劉敬華

[基金特區]