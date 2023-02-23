港交所擬彈性處理股份回購 毋須註銷

美上市公司回購 可撥作庫存股

現行《上市規則》規定，上市公司回購股份後需自動註銷 ，未來再次發行新股需要按一般渠道申請。對於有意見指讓回購的股票經簡化途徑再次發行，可增加發行人管理股權資本的彈性，減低新申請發行股票的時間和支出成本，據知政府財金官員初步傾向認同。

在美國等海外主要市場，上市公司回購後可將股份撥為庫存股。庫存股沒有投票權及不獲派息，亦不會計算每股盈利（EPS），但公司可因應資金需求等不同原因決定重新發行相關股份。

香港上市公司商會總幹事黃明偉指，本港可參考外國的回購安排，回購後股份可作其他用途，如期權操作，以更靈活的方法處理回購股份。當上市公司有意再發新股時，則可從庫存股當中取出，毋須重新發行新股。對於過往有上市公司爭議，應放寬《上市規則》對上市公司公布全年、半年及季度業績前一個月，不可回購股份的規定，有知情人士則相信，港交所或會提出放寬業績期前回購股份的條件，一併加入諮詢文件。