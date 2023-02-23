moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

財爺：將設虛擬資產小組 撥5000萬拓Web3生態圈

【明報專訊】財政司長陳茂波昨在《財政預算案》公布一系列推動國際金融中心措施，當中不少部分針對資產管理發展。去年10月政府發表《虛擬資產政策宣言》，陳茂波指市場對此反應踴躍，過去數月已有大批具潛質的新型企業落戶香港，他下一步將成立並領導「虛擬資產發展專責小組」，就行業的可持續和負責任發展，向政府提交建議，成員包括相關決策局、金融監管機構及市場人士。

陳茂波同時公布，將撥款5000萬元加速第三代互聯網（Web3）生態圈發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，推動跨界別業務合作。此外，政府上周發行全球首隻由政府發行的代幣化綠色債券，陳茂波表示總結經驗研究政策措施，推動代幣化技術在港資本市場更廣泛運用。

提供1億元吸引家族辦公室

金發局主席李律仁表示，樂見政府對各方面金融創新抱持兼融的態度，隨着虛擬資產在全球市場備受關注，即將成立的虛擬資產發展專責小組，有助加快虛擬資產行業和生態系統的蓬勃發展。行政總監區景麟則指，新推的一系列措施有助加快金融服務業的可持續轉型，其中推出代幣化綠色債券，能有效提高債券發行和結算的效率並降低成本。

羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊行業主管合伙人周偉然表示，樂見政府進一步投入資源，推出發展虛擬資產中心，及與Web3相關的金融措施，認為政府需要提供支持和投資，以及制定標準和開放適當市場。

傳統資產管理業務方面，過去政府着重推動家族辦公室在港設立，陳茂波表示，未來3年會向投資推廣署提供1億元吸引更多家族辦公室來港，財庫局已成立督導小組，重點項目包括在下月底舉辦高峰論壇，以及為相關財富管理人員提供專門培訓。