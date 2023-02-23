moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

匯控升5%突破60元 大行唱好高盛睇75元

【明報專訊】匯控（0005）周二中午公布業績後，股價雖然倒跌，但當晚在倫敦的股價上揚，較港股高收6.79%，匯控港市昨日終於跟進升幅。即使外圍美股下跌，匯控昨日高開5.56%升穿60元，早段最高曾見60.85元，見2019年5月以來高位。收市報60.65元，逆市上升5.3%，為表現最佳藍籌。

股價見近4年新高

匯控昨晚在倫敦回吐，截至晚上10時折合報60.4港元，下跌1.76%，較港股收市低0.41%。大行現時大多對匯控給予「買入」評級，目標價暫以高盛為最高，昨日上調7.14%至75元（見表）。高盛指出，匯控加快資本回報是明確的利好因素，抵消部分保守撥備指引的影響，因為去年度每股派息超預期，料今年和往後每股派息將有0.49美元和0.51美元，並將今年回購預期金額上調3倍至20億美元，往後每年回購預期增一半至30億美元。

匯控今年信貸成本預期近0.4%，高盛預期明年將降至0.28%。另該行上調匯控今年淨利息收入預期1.37%至371億美元，但或會受港元拆息疲弱和會計準則改變影響。

摩根士丹利調升匯控港股目標價7.69%至64.4元，評級維持「超配」，行業前景為「吸引」。由於去年度淨息差好過預期，因而調高今年淨利息收入預測，同時預期財富管理收入增加，帶動有更佳的非利息收入。大摩將匯控今年和明年每股盈利預期，分別上調2.4%和3.3%。

同日公布業績的恒生（0011），昨日再升2.65%至131.6元，兩日累升6.04%。富瑞維持「持有」評級，目標價上調22%至135元。該行將恒生今年至2025年每股盈利以及每股派息，均上調12%，隨着內地推出支持內房政策，預期信貸損失撥備最壞時候已過，預期恒生及後可穩定地達到13%的股本回報率，較早前預期上調1個百分點。