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彭博：中國促國企棄用四大會計師行

【明報專訊】儘管去年中美對於在美國上市的中概企業審計達成共識，更允許美方對數以百計在紐約上市的中國公司進行審計檢查，不過據彭博報道，中國政府對於數據安全感到憂慮，據悉已要求國有企業做窗口指導，要求逐漸停用四大國際會計師事務所。

合同到期後應轉聘內地或香港會計師

報道引述知情人士指出，中國財政部等政府部門在上個月對部分國有企業進行了窗口指導，要求它們在與四大會計師事務所的合同到期後不再續簽。其中一名知情人士表示，雖然國企的境外附屬公司仍可使用美國的審計機構，但母公司則被要求在合同到期後聘請內地或香港的會計師。

報道指出，中國正尋求遏制與美國有關聯的跨國審計機構的影響，確保中國的數據安全，並促進本土會計行業的發展。北京方面多年來一直在向國有企業提出類似建議，但最近重新強調應該使用「四大」以外的會計師事務所。知情人士又稱，有關部門並未設定最後期限，替換將隨着合同自然到期逐步進行。

對於中國要求國企停用「四大」會計師事務所一事，報道引述香港Port Shelter投資管理的執行長Richard Harris指，此舉將為中國國企吸引國際資本增加進一步的障礙。報道又引用中國財政部數據，四大會計師事務所2021年在華業務收入合計達到206億元人民幣（約30億美元）。四大會計師事務所，即羅兵咸永道、安永、畢馬威和德勤各自的中國代表，以及中國財政部，均未回覆彭博尋求評論的要求。

外資：國企吸外資添障礙

自去年9月美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）啟動歷史性檢查以來，大約60家總部設在中國內地的香港上市公司已經更換了審計師，包括近月內房股遠洋集團（3377）、同系物管股遠洋服務（6677）及家居裝飾及家具商場運營商紅星美凱龍（1528）等。