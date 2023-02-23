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玖紙中期轉蝕13.9億 毛利率大跌至2.2%

【明報專訊】玖龍紙業（2689）公布2022年12月底止中期業績，期內雖然受惠於內地銷售增加，致銷量增加2.4%，達到860萬噸，但是受到平均售價下跌影響，毛利率大幅受壓，由去年同期的13.6%，急跌至期內只有約2.2%水平，集團由盈轉虧，股東應佔虧損13.89億元（人民幣，下同）。集團建議不派中期息。

沽空金額2250萬 逾兩星期最多

玖紙在昨日收市後公布的中期業績由盈轉虧，市場原先估計該集團中期可賺6.61億元，已比去年同期大跌76.2%，最終卻表現差過市場預期。其在交代成績表前，股價收市報6.78港元，仍然升0.44%，成交額達1.1億港元，交投為眾紙業股中最多。沽空金額則達2250萬港元，為過去12個交易日以來最多。

玖紙半年收入按年減少9.5%至311.98億元。集團指出，期內受到地緣政治紛爭持續，導致能源、化工等成本大幅上漲，加上人民幣走弱及加息等不利因素，對其利潤表現帶來極大負面影響。疲弱的市場卻逼使他們多番停產去庫存，以及降價促銷，疊加煤炭等成本高企，因此出現虧損。

不過，期內多個項目如期投產，纖維原料總設計年產能達255萬噸；造紙總設計年產能為1877萬噸；下游包裝廠總設計年產能超過24億平方米，而集團正在推進合共222萬噸之木漿年產能、60萬噸之再生漿年產能及206萬噸之木纖維年產能擴建工程。若完成該等項目，其纖維原料總設計年產能將達到743萬噸。

造紙擴產項目方面，預計投產後，將多增625萬噸產能，屆時其造紙總設計年產能將超過2502萬噸。隨着下游包裝廠鎮江及泉州（第二期）擴展共4.4億平方米產能，下游包裝廠總設計年產能將超過28億平方米。

迎「以紙代塑」 漿紙一體化優勢趨明顯

按市場劃分，玖紙有88.1%收入來自內地，其餘收入來自內地以外市場。該集團表示，中長線而言，「以紙代塑」機遇、消費升級機遇、原料緊張等誘因，將令其漿紙一體化優勢愈發明顯，有利提升市場份額及擴大盈利基礎。公司會做好產銷平衡，推進國內外原料佈局，並努力開發新產品應對市場需求，降本增效，盡快扭虧為盈。