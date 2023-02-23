李澤楷旗下SPAC傳與Hyphen合併

SPAC公司Bridgetown於2020年的美國IPO中籌集5.95億美元（約46.68億港元）。報道指SPAC此前曾與其他目標進行談判，包括數碼電信服務提供商Circles.Life和印尼的Traveloka。

事實上電盈亦有份投資Hyphen，於去年10月電盈曾發公告表示，認購Hyphen兩批認股權證及新股，若電盈全數完成交割及悉數行使認股權，將持有Hyphen約30.44%股本。李楷檡當時亦有私人額外購買Hyphen一筆貸款票據及認股權證。而李檡楷的聯繫人為Hyphen集團的主要股東。

電盈李澤楷同持有Hyphen

Hyphen前稱為CompareAsia Group，主要從事金融比較網站的開發及營運，為保險、信用卡、個人貸款及其他金融產品提供比較及管理工具。在香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡和台灣等市場擁有超過1000萬的月度用戶。