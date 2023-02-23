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數碼通：漫遊業務恢復至疫前七成

【明報專訊】數碼通（0315）公布截至去年底的中期業績，半年多賺1.8%至2.56億元，主要受惠5G上客帶動及漫遊業務回升推動核心業務服務收入增長，每股中期股息派14.5仙，按年持平，集團擬繼續維持全年派息率達75%。副主席兼執行董事馮玉麟表示，受惠通關，目前漫遊業務已反彈至2019年疫情前七成，料升勢持續，對市場持正面樂觀。

半年多賺1.8% 派14.5仙

期內服務收入按年升4.1%至23.33億元，惟受累手機及配件銷售按年跌4.7%至14.76億元，令數碼通半年總收入僅升0.5%至38.09億元；EBITDA則按年倒退1.4%至12.79億元。

馮玉麟表示，去年12月漫遊業務恢復至疫情前55%，1月時升至68%，在過去兩星期更恢復至疫情前70%。他續稱目前航班進出香港量僅復蘇至疫前的30%至40%，但過去3年疫情，港人被壓抑的旅遊需求爆發，再加上商務旅遊客戶持續上升，雖難預計漫遊的確實復蘇速度，但對市場呈現正面樂觀。

數碼通流動服務月費計劃期末ARPU按年升6%至223元。馮玉麟表示，5G用戶數持續上升及漫遊收入恢復，推動ARPU增長。問及未來會否上調計劃價格，馮玉麟表示，市場確實出現價格競爭，數碼通未來會更專注控制經營成本及提升服務質素，現時難言會否加價。

新一份財政預算案建議，電訊網絡營辦商就將來投得的無線電頻譜須繳付的使用費，將可獲得扣稅。馮表示支持政府有關措施，直言過去支付頻譜費用高於公司收益水平，投放巨大資本建網。他表示，下一次競投頻譜需等到2026年，距離現時仍有一段時間，集團將研究更多政策細節。