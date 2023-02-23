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新世界百貨中國 半年虧蝕1.66億

【明報專訊】新世界百貨中國（0825）公布，截至去年底中期由盈轉淨虧損1.66億元，上年度同期純利為4100萬元；每股基本虧損0.1元；經營虧損共錄得4620萬元，同店銷售下跌29%。集團指出，期內受內地持續爆發疫情，部分區域零售業務營運受衝擊及承受較大的營運壓力，拖累收入按年下跌34.6%至7.09億元。

收入跌35% 縮減兩分店

截至去年12月底止，集團在內地13個主要地點營運24家百貨公司及購物中心，總樓面面積約97.9萬平方米，期內為整合及改善資源配置而縮減兩家分店，分別為西安時尚廣場及昆明店。

集團表示，期內因疫情長期反覆，實體門店為配合政府疫情防控，客流量大減，營收能力下跌亦令整體業務受衝擊，收入及利潤均有所下跌。不過，去年底隨着內地政府實施疫情防控新政策，零售消費市場逐漸回暖，消費信心日漸恢復，集團於北京、上海、武漢等多個城市所在門店的客流量已恢復至同期八成以上，其中武漢徐東店客流量按年增長18%以上，上海淮海店客流量按年增長達39%以上，整體客流量呈上升趨勢。

展望未來，集團預計疫情仍舊存在並長期影響業務，將做好線下各門店的疫情防控工作，多方面提振消費及強化業績基礎，推進長期穩健持續發展。新世界百貨中國昨收市報0.89元，升2.3%。