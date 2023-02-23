背靠母行迎開關需求 建行(亞洲)跨境理財服務貼心

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建行( 亞洲) 表示， 通過不斷完善服務機 制、產品流程，與內地建設銀行緊密合作， 把大灣區九個城市的銀行業務與資金流轉連 結起來，令客戶體驗更加便捷流暢，南北雙 向開戶數量和業務規模都穩步增長。

從開通賬戶類型看，南向通開戶數量高於北向通，其中90%以上為新客，體現了內地客戶對於跨境資產配置，以期把握全球財富投資機遇的需求和意願。匯劃金額則北向總體大於南向，大多偏向於收益較為穩定的投資產品。

建行(亞洲)指出，隨着新冠疫情的影響逐漸減退，社會正邁向復常，客戶跨境往來恢復，一些因跨境不便帶來的限制性因素將會得到解決，利好客戶跨境理財服務需求。

北向通逾九成新客 南向客偏好穩定收益

該行表示，很多透過「跨境理財通」投資的客戶均對前景有信心，有意在未來增加其投資。隨着疫情影響減退，本港及內地經濟的恢復，建行(亞洲)有信心在大灣區蓬勃的經濟發展和旺盛的金融需求驅動下，財富管理市場具有廣闊的發展前景。

建行(亞洲)表示會通過深入分析大灣區客戶需求，透過強大的投研和財富管理能力，提供豐富的合資格理財及投資產品，滿足客戶個人化投資選擇。目前北向通提供超過100隻基金及24種理財產品，南向通提供超過100隻基金及11種幣種存款產品，涵蓋債券型及平衡性基金。

建行(亞洲)指出，透過積極管理理財產品的選擇，持續豐富產品類別，引入更多國際及內地知名基金公司的產品和更多的投資主題，例如增加ESG及人民幣基金主題，以滿足客戶多元化的投資需求。去年，全港首推晨星ESG評級，方便客戶與網上基金搜尋合適的產品，為客戶把握綠色投資機遇提供更專業的支援。

建行(亞洲)表示，母行的強大網絡也為客戶帶來便捷的服務，大灣區九市共超過800間分行可辦理「理財通」戶口，採用內部直聯匯款系統，實現人民幣資金跨境匯劃快捷到賬。

「直匯易」即日到賬 雙幣卡享灣區消費便利

近年到港工作或留學的內地人及到大灣區發展的港人陸續增加，為跨境銀行服務帶來強勁需求，相信建行(亞洲)以其多元化的灣區個人金融產品與服務，將可以滿足客戶在跨境生活、理財、置業、消費支付、匯款等方面的需要。相關服務包括跨境直聯匯款服務「直匯易」，客戶在大灣區進行之港元或美元匯款可以快至即日到賬；跨境薪酬匯款服務「港薪通」，方便在港工作之內地客戶設立人民幣定期匯款指示，將香港發放的薪酬每月自動匯款到其內地建設銀行賬戶處理日常生活開支。

憑「建行(亞洲)銀聯雙幣信用卡」，客戶於內地及香港簽賬可分別以人民幣及港幣結算，省卻匯率差價兼全年賺取港幣/人民幣現金回贈，憑卡更可一拍即付食肆、零售商戶以至大灣區交通消費，盡享流動支付之便捷。

為迎接強大需求與機遇，建行(亞洲)表示將進一步發揮母行龐大客戶群和逾萬個分支網路的優勢，為客戶聯動打造便捷一致的跨境金融服務體驗。

加快金融科技升級 提升線上下服務體驗

今時今日，服務體驗仍然是銀行爭取客戶認同的關鍵，所以建行(亞洲)一直有投入資源提供完善的線上與實體服務。

實體服務方面，現時建行(亞洲)在所有貴賓理財中心及跨境理財中心都設有跨境理財專員，通過專業的跨境團隊為客戶提供專注貼心的跨境理財體驗。

至於線上服務，建行(亞洲)表示一直在致力於加快金融科技升級，以提升客戶體驗。2022年8月該行正式推出「新版手機銀行」及「流動保安編碼」服務，手機應用程式採用嶄新、簡潔、清晰的使用者介面，五大頻道及主要功能重新配置，更切合客戶的使用需要，服務體驗顯著提升。

此外，該行又加快升級線上渠道服務能力，比如遠端開戶、在線外匯交易和線上定存等，讓客戶自主交易大幅提升。另外又致力推動建設智能財富管理平台，為大眾客戶提供高效專業的智能財富顧問，更好地滿足客戶自主理財需求，提供更個人化的理財服務。

建行(亞洲)表示為協助客戶啟動創富潛力，專為跨境理財通的用戶推出了連串服務 優惠。除南北向匯入、匯出手續費全免外， 「南向通」客戶於優惠期內可享基金0%認 購費，透過手機銀行或網上銀行敘造定期存 款或兌換外幣達指定金額更可享500港元獎 賞，「北向通」客戶開戶亦可享500港元獎賞。優惠受條款及細則約束 。

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