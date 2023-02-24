moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

藍籌股近年屢受狙擊 分析：小型股難借貨沽空獲利

標籤：經濟

【明報專訊】沽空機構近年頻頻出手狙擊港股，即使市值千億元計的藍籌股成沽空目標亦非罕見。早在2017年葛咸城研究（Gotham City Research）狙擊當年藍籌新貴瑞聲科技（2018）打響頭炮，其後恒安（1044）、安踏（2020）亦先後遭狙擊，甚至香港首富李嘉誠的上市旗艦長和（0001）亦曾成為狙擊對象。不過各大受狙擊藍籌股當中，以創科（0669）的單日跌幅最大。

李嘉誠旗艦長和曾被狙擊

葛咸城研究早在2017年發報告狙擊瑞聲，指控公司盈利造假，預計股價將跌逾一半，公司股價即日挫一成後續反覆向下，最終累跌25%後需停牌逾10個交易日，澄清後再獲另一沽空機構匿名分析（Anonymous Analytics）撐腰，股價才告止瀉回升。

沽空機構博力達思（Bonitas Research）2018年曾狙擊恒安國際（1044），指控集團虛構利潤與存款，又將資產低價售予關連人士卻沒披露為關連交易，認為恒安已經債台高築，股票最終一文不值，股價即日跌近6%後停牌，復牌後大股東積極增持股份以穩股價。此外體育股龍頭安踏（2020）亦與沽空機構渾水（Muddy Waters）多番交手，渾水2019年2月連發5份報告狙擊安踏借分銷商操控利潤率、旗下品牌FILA財務數據不可信等，不過股價短暫震盪後於7月底已較狙擊前累升9%。

至於狙擊藍籌市場影響最輕微一仗，則要數GMT於2019年向長和出招，指控集團隱藏高達577億元債務，不過市場反應不大，狙擊報告發表當日股價僅跌1%。

沽空機構狙擊藍籌股難言穩勝，但狙擊二三線股不明朗因素更多，涉及股份若長期停牌，沽空機構要平倉可能有困難。宏高證券投資經理梁杰文認為，沽空機構需要借貨沽空以獲利，即使成功動搖小型股股價亦難借貨，沒有誘因深入研究小型股財務情况，或因而令機構近年更側重於狙擊大型藍籌股。