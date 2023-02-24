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人行等推前海30項金融合作措施

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行、銀保監、中證監與廣東省政府昨發表深化前海深港金融合作改革意見，包括30項與銀行、保險、證券、基金等金融合作措施。當局擬允許徵得香港居民同意下，允許前海港資商業銀行，與香港母行共享其在香港母行信用狀况，以便利向香港居民在前海提供信貸等金融業務。

港府昨晚發稿歡迎人行等發布的深化前海深港金融合作改革意見。特首李家超指前海合作區一直堅持「依托香港、服務內地、面向世界」，是粵港澳大灣區內重要的合作發展平台之一。香港會以粵港澳大灣區和前海合作區為融入國家發展大局的切入點，進一步提升與廣東省和深圳市的高水平合作。

研允前海港資銀行與港母行共享信用狀况

內地監管當局亦支持在前海設立平台探索跨境徵信合作，允許在前海和香港均有分支的中資銀行和港資銀行，開展內部數據跨境流動試點。針對企業客戶，當局亦探索在客戶同意下，允許兩地銀行通過企業徵信機構獲取企業徵信信息，促進跨境企業貸款業務發展。當局亦擬擴大香港居民通過見證方式，遙距開立內地個人II類和III類帳戶試點，目前試點只有5家銀行。

證券行業方面，當局擬允許前海的證券期貨公司，通過境外上市等跨境融資方式在港補充資本金，支持前海企業利用香港基金平台進行融資及開拓海外業務，並利用房地產投資信託基金將項目在港上市融資。

當局亦表示支持境外，特別是香港的銀行、證券和保險企業在前海設公司，允許跨國企業在前海率先設財資中心，為中資企業海外經營活動提供服務，並支持符合條件的境內外金融機構、國際金融組織在前海設立研發、科創、數據服務中心等功能性總部。