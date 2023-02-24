高盛：調低印花稅 對樓價支持有限

【明報專訊】新一份《財政預算案》未有為樓市撤辣，但調低物業從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，高盛形容，政府選擇性地降低「正常」印花稅，但維持「特別」或額外印花稅，預計政府因此減收來自400萬至800萬元物業約20%至30%的印花稅，但實質金額只佔樓價約1個百分點，置業人士仍需支付四成首期，料對樓價及交投支持不大，維持今年樓價跌約一成的預測。