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威馬汽車未完成借殼上市 4個月已裁員四成

標籤：經濟

【明報專訊】欲借殼Apollo出行（0860）（前稱力世紀）上市的內地電動車公司威馬汽車，近日已傳出部分員工停薪留職，財務部門擅自立項及企業靠黃牛刷單的千萬級項目等負面消息。外電昨再報道，威馬汽車需要進一步削減成本，員工數目在4個月內減少約40%，被裁員工仍在等待補償金。

由吉利汽車（0175）前副總裁沈暉創辦的內地電動車企業威馬汽車，去年已傳出借殼曾獲長和系創辦人李嘉誠及維港投資周凱旋投資的Apollo出行，最終在今年1月落實借殼一事，由Apollo出行擬以20.2327億美元（約158.54億元）收購威馬汽車。

不過未等威馬借殼登陸港股，威馬已傳出資金鏈問題，除了上月傳出威馬內地工廠無訂單並停產，線下門店大面積關閉，銷售渠道基本處於癱瘓狀態。另有內媒指出，威馬先後經12輪融資，規模達350億元人民幣，但已經燒光，並負債460億元等。

近日傳20億新一輪融資未到帳

近日市場又傳出，威馬20.1億元人民幣新一輪融資尚未到帳，但為了確保能撐到第二季度來港上市，最快在下月對員工發放25%工資，同時各部門裁減75%員工。另外，有消息指出，威馬因欠租將搬離位於上海的總部大樓，並面臨銷量數據造假、挪用工資填補生產資金等問題。

沈暉早前曾在個人微博承認，過去一年因疫情和市場環境的客觀影響，威馬確實遇到一些困難。公司正在通過一系列降本增效的措施進行調整，全力保障復工復產，保障終端用戶的體驗。沈暉又指，會「痛定思痛，才能整裝再出發」，又請大家不信謠不傳謠，等威馬的好消息。