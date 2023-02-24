moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

阿里拒減價 張勇：靠技術創新取勝 上季賺499億超預期 美股早段先升後回

【明報專訊】內地電商面臨激烈競爭，日前有傳京東（9618）擬補貼百億元（人民幣，下同）抗衡同業拼多多（美：PDD）。阿里巴巴（9988）董事會主席兼首席執行官張勇昨於業績電話會上「不點名」回應，明言「價格補貼不是新鮮事」，但沒有企業能夠靠此扭轉形勢，更表明阿里不會參戰低價競爭，認為要靠「技術創新、商業模式創新」以真正贏得市場。

明報記者 蔡穎霖

阿里在昨天收市後「放榜」，因應集團的降本增效策略持續體現效果，多項業務虧損收窄。截至去年12月底3個月，受惠於淘特、盒馬和淘菜菜虧損收窄，阿里中國商業分部經調整EBITA（除利息、稅項及攤銷前盈利）錄得586.27億元，按年增加1.3%。國際商業亦因為Trendyol和Lazada的虧損收窄，導致分部的經調整LBITA由2021年同期虧損29.17億元，大幅收窄至上季的7.63億元（見表）。

國際業務虧損收窄

綜觀集團整體，阿里上季收入按年升2.1%至2477.56億元，勝市場預期的2458.75億元。經調整淨利潤為499.32億元，勝市場預期的444.37億元，按年增加11.9%。股東應佔淨利潤為468.15億元，亦優於市場預期的340.23億元，按年急漲69.1%。隨季績表現做好，阿里美股（美：BABA）昨晚先升後回，至晚上11時折合每股94.3港元，較港股收市跌0.9%；阿里港股績前收報95.15元，升2.4%。

內地疫情去年底升溫，張勇坦言業務和經營都經歷巨大挑戰，伴隨着疫情政策的放開和感染高峰的度過，有見消費信心和企業信心正在回暖。他又表示，在國家疫情後經濟發展的主旋律中，儘管不同業務和戰場面臨不同情况，依然堅信「消費、雲計算、全球化」三大戰略選擇的主賽道。

堅持「消費雲計算全球化」三大戰略

張勇重提自己兼任阿里雲智能總裁的安排，表示之所以作出這樣的決定，因為雲計算是集團面向未來的核心戰略之一。他亦稱，看到雲計算和人工智能（AI）的結合，正處於技術突破和發展的關鍵時期，相信雲計算將會一直作為數字經濟的基礎設施。

由阿里雲及釘釘組成的雲業務分部的收入，在抵消跨分部交易的影響後，期內總收入按年增加3%至201.79億元；其中公有雲增速為雙位數增長，混合雲的收入則受疫情下項目延遲等因素影響，從而有下降。