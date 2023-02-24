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新世界減派息 強調無集資需要

【明報專訊】領展（0823）近期突擊供股，淨負債率上升的新世界發展（0017）動向備受市場關注，新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛在業績記者會上，多次強調集團財務穩健，擁有920億港元可動用現金，「絕對無任何供股或配股計劃，亦無向股東集資需要」。不過近年新世界多次派「凸」股息，市場早已憂慮公司高派息政策難以持續，新世界昨天公布中期息按年減少18%至0.46元（見表）。

核心盈利跌 中期息按年削18%

新世界昨公布截至去年底的中期業績，核心純利按年跌14%至33.6億元，純利按年跌15%至12.09億元，每股基本盈利0.48元。淨負債對總權益比率為46.9%，較上財年底（去年6月底）的43.2%上升3.7個百分點，至於計及474.41億元永續債的淨負債率則升至80%，較半年前升5.7個百分點。

可動用資金920億 財務穩健

對於削減派息，鄭志剛指是反映大環境及公司狀况，「以往核心盈利升就派多啲，今年跌就減啲」，相信通關後本港整體經濟復常，2024年賣樓銷售會好轉等，形容「𠵱家幾個月係最差嘅環境」，但「最壞的時間已過去」，通關後對K11、零售業務有很大刺激作用，料集團零售、住宅，以至酒店等業務都會回復，有信心未來會有好的持續發展，公司亦已預留彈藥物色優質項目，為股東帶來更高的盈利回報。

至於市場憂慮近年公司淨負債率急升，或須步領展後塵供股集資，鄭志剛多次重申，集團可動用資金合共約920億元，包括現金及銀行結餘約570億元及可動用銀行貸款約350億元，財務穩健，可預見的將來沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資需要。

「策略性檢討」釋放業務價值

鄭志剛更指出，將「策略性檢討」各業務，釋放業務價值，冀透過企業行動提升股東回報，優化企業架構。不過他並無解釋是否涉及將業務如富通保險及K11等分拆或作「策略性檢討」，僅表示會認真研究，一有具體行動便即公布。

內地業務方面，他提及近月內地陸續推出穩定樓市措施，相信隨着市場信心提升，內地樓市會進入發展新周期，穩步回暖。至於本港樓市在過去一年受加息及外圍因素等顯著調整，但香港剛性需求強勁，加上通關效應及搶人才計劃等政策下，觀望中的買家料將在下半年回來，有信心交投會進一步活躍，認為港經濟及樓市在下半年將會恢復元氣。