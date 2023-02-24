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已售項目未入帳 新地中期賣樓溢利跌56%

【明報專訊】新鴻基地產（0016）因部分完成出售的香港住宅物業要待下半年才能入帳，影響2022年底止中期的售樓溢利按年大跌56%，只餘33.66億元。股東基礎溢利按年相應跌36.1%至94.65億元；股東應佔溢利為84.1億元，按年跌44.6%。每股中期息派1.25元，與去年持平（見表）。

2310萬呎樓面發展中

足夠5至6年發展需要

該集團指，期內在港錄得的合約銷售額約163億元。根據其官網上載的簡報顯示，在港尚有合約銷售312億元待確認，在內地另有45億元合約銷售待入帳。其在港共有約2310萬平方呎樓面為發展中物業，足以配合未來5至6年的發展需要，當中興建中的住宅土地儲備超過1600萬平方呎。在未來10個月，集團計劃推售的項目包括香港中文大學旁的University Hill、天榮站發展項目第一期等6個項目，應佔樓面面積260萬平方呎。

內地上半年度已入帳售樓收益達40.31億元，按年增長1.75倍。在未來10個月，推出廣州南站ICC住宅部分第一期等5個項目。

收租業務方面，其整體淨租金收入按年跌9%至88.87億元。當中香港零售物業出租樓面達1200萬平方呎，上半年平均出租率達96%。該集團在簡報中表示，於2022年尾其在港出租物業總樓面3200萬平方呎，料到2026年尾增至超過3700萬平方呎。

酒店業務分部的虧損，按年減少40.6%至8200萬元。其他如運輸基建、數據中心及百貨店等分部經營，則錄得增長。

主席郭炳聯表示，將繼續在適合時機購入土地，以加強物業發展業務，並繼續在新項目準備就緒後推出市場發售，加快資產流轉。