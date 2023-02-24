銀娛去年賺轉蝕34億 不派末期息

經調整LBITDA按季收窄72%

單計第四季，銀娛經調整LBITDA為1.63億元，按季收窄72%。至去年底集團的核心債務只有4億元，淨持現金189億元，按年減少81億元。集團計劃於第二季有序推出第三期的銀河國際會議中心、銀河綜藝館及澳門銀河萊佛士。主席呂志和表示，將於4月舉行首個MICE（會議、激勵旅遊及展覽）活動，緊隨其後將在銀河綜藝館舉辦韓國流行音樂組合TREASURE和BLACKPINK的世界巡迴演唱會。集團亦致力發展第四期。

期內，銀娛撇除建材業務，澳門業務的博彩收益及非博彩收益分別佔65.66億元及20.21億元，各佔76.5%及23.5%。按博彩業務細分，貴賓博彩、中場博彩及角子機各佔收益9.23億元、61.88億元及4.05億元，分別按年大跌83.1%、44.9%及36.9%。以項目劃分，澳門銀河仍有利可圖，星際、百老匯及城市娛樂會的LBITDA則為5.27億元、6200萬元及2100萬元。另其尚持有永利澳門（1128）的美國母公司Wynn Resorts（美：Wynn）約4.6%，持貨值約33.49億元，按年減少1億元。

未透露橫琴項目進展

銀娛除了重續賭牌，並一如之前所言擬投資284億元推動非博彩項目，亦披露在澳門將有一間新建的預拌混凝土配料廠房在上半年投產，但是比此前披露在去年下半年的投產期延遲。在今次業績公告內，沒為如過往般透露在橫琴項目的進展。