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按息續升 美樓市總值跌5% 金融海嘯以來最大跌幅 樓價中位數顯著回落

【明報專訊】新冠疫情期間的量寬措施退場，而按揭貸款利率持續上升，令美國樓市價值出現2008年金融海嘯以來最大的跌幅。根據房地產經紀公司Redfin的數據，美國住宅樓市總值在去年6月達到47.7萬億美元（約372萬億港元）的峰值後，到去年12月底已跌至約45.3萬億美元（約353萬億港元）左右，樓市總值跌逾2.3萬億美元（約18萬億港元），跌幅達4.9%。這是2008年以來最大的半年期跌幅，當年美國樓市總值在6至12月期間急跌5.8%。

美國過去一年的按揭利率上調1倍以上。本周公布的數據顯示，在截至2月17日當周，美國30年期固定按揭利率漲至6.62厘，重返去年11月中的水平。美國1月二手樓銷售按月跌0.7%，已連跌12個月。隨着樓市降溫，美國1月住宅房屋銷售價格中位數為38.3249萬美元，較去年5月的43.3133萬美元峰值顯著回落。

30年期固定按息漲至6.62厘

同時，Redfin指出，雖然美國樓市總值從峰值下滑，但疫情期間樓市累積的大量升幅，意味大部分業主仍有斬獲。去年12月的美國住宅樓市總值仍按年升6.5%。

美聯儲公布的2月會議紀錄顯示，「所有與會者」認同繼續加息遏抑通脹的必要，而「幾乎所有」政策制定者都支持加息幅度收窄至0.25厘。官員認為貨幣政策的「緊縮程度不夠」可能會妨礙遏抑通脹方面所取得的進展，預示利率峰值可能高於官員12月時預測的5.1厘水平。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚在4.7厘左右的高位徘徊，而美國10年期國債孳息率維持在3.9厘。標普500指數連跌4個交易日後，早段回升。雖然繪圖晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）上季的收入及盈利下滑，但展望人工智能（AI）技術的開發熱潮可帶動其晶片銷售，該股早段漲14%。

美首申領失業救濟人數減

受持續加息及通脹高企等因素影響，美國第四季消費者支出下修，導致美國上季的GDP修正值，按季折合成年率的升幅下修至2.7%，較初值下調0.2個百分點。至於剔除食品及能源價格後的第四季核心個人消費（PCE）物價指數修正值，按季折合成年率增長4.3%，較第三季的4.7%增幅有所放緩，惟仍然高於分析師預期。

然而，近期的數據顯示，美國消費者支出在2023年初反彈，且就業市場異常強勁，失業率降至逾半世紀低位，反映美國經濟的韌性。昨公布的數據顯示，美國就業市場持續穩健。在截至2月18日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少3000人，總數降至19.2萬人，低於預期的20萬人，令市場憂慮美聯儲長期將利率維持高位。

此外，歐元區不包括能源、食品及煙酒的1月核心通脹率修正值，按年升幅上修至5.3%。最新通脹數據鞏固了歐洲央行下月加息半厘的預期。

（綜合報道）

[國際金融]