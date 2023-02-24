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蘋果無創驗血糖現突破 Apple Watch或搭載新功能

【明報專訊】彭博社著名「蘋果觀察家」Mark Gurman引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）一項可追溯至「蘋果教主」喬布斯年代的研究項目，最近取得突破性發展。據稱這代號E5的秘密研究，可毋須刺穿皮膚抽血，就可持續監察人體血糖水平，在無創血糖檢測領域實現重要里程，相信未來可搭載於Apple Watch智能手表推出市面。分析認為這技術可望鞏固蘋果移動設備在醫療保健領域地位，使其成為全球糖尿病患者及注重健康人士必備裝置。

矽光子晶片等技術確定血糖水平

美國約一成人口患有糖尿病，通常要透過刺穿皮膚抽血來檢測血糖水平。據稱，蘋果利用矽光子（Silicon Photonics）晶片技術與光譜監測技術，分析激光照射到皮膚後傳回來的光譜，以確定體內的血糖水平。這有別於現時市面由Dexcom及雅培藥廠（Abbott Laboratories）等提供的皮下測量儀，通過探頭接觸皮下組織液體，對人體糖分水平進行監察。

彭博社消息稱蘋果這套矽光子晶片及感測器是由委託台積電（台：2330）生產的晶片來驅動。與台積電合作前，蘋果曾找英國矽光子傳感技術公司Rockley合作開發，但Rockley在2021年披露了與蘋果合作，蘋果其後終止與其合作關係，而Rockley已在上月申請破產。不過蘋果目前研發的設備原型體積差不多iPhone的大小，相信仍要一段時間才可縮小放進手表。

（綜合報道）

[國際金融]