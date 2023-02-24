moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

葉創成：減持超媒體 準備供領展

【明報專訊】筆者上月13日在本欄發表題為「減持美蘭空港 敘做定存」文章，披露當時已以24.45元減持美蘭空港（0357），套現所得敘造息率為4.6厘的一年期定期存款。令筆者欣喜的是，本周二再次把握到高位減持股票的機會，以每股1.63元減持一周股價勁升近3.6倍的超媒體（0072），套現所得擬用於下月為領展（0823）供股，下文將會詳細交代。

超媒體（當時名為現代傳播）在2009年9月9日以招股價1.29元上市時，筆者在本港某雜誌任財經記者，覺得超媒體在內地經營的雜誌業務做得不錯，於是積極認購該股，由於獲分派的股份比預期多，掛牌初期曾減持，其餘獲分派的股份則長期持有。不過，隨着過去10多年內地互聯網應用範圍愈來愈廣泛，取代不少傳統媒體，為超媒體旗下雜誌業務帶來重大挑戰。即使超媒體近年多次積極轉型，惟暫仍未有明顯成效，業績持續虧損，拖累該股股價在2020年9月最低報0.127元，較招股價1.29元跌逾九成，即使考慮到上市以來累計每股派息約0.2元，筆者等長期股東也曾經歷折騰多時。

大股東近年積極增持 華平持股半成

值得注意的是，超媒體大股東、聯席主席兼行政總裁邵忠近年積極在低位增持股份，持股現已增至近75%。另外，根據超媒體去年上半年年報，私募基金華平投資至去年6月底亦持有該股5.71%，而筆者翻查港交所披露易資料，華平投資近月未有申報增持或減持，相信上述持股比例仍維持不變。華平投資是筆者愛股海吉亞醫療（6078）的上市前投資者，該私募基金在2021年1月、6月及9月先後以每股53元、82.78元及52.8元減持海吉亞醫療，累計套現近50億元，相對於2015年至2016年的投資額7500萬美元（約5.85億港元），勁賺近7倍。參考上述佳績，令筆者對華平投資現時持有5.71%的超媒體亦有所期望。

兩大利好消息帶動 股價一周升近3.6倍

超媒體上周亦終於出現兩大利好消息，帶動股價在上周三至本周二的短短一周期間曾勁升近3.6倍。該股上周三公布旗下媒體成為百度（9888）聊天機械人「文心一言」首批合作伙伴、搭上ChatGPT掀起人工智能概念股熱炒的順風車，股價急升170.27%，是當日升幅最大港股；雖然超媒體上周四股價跟隨其他人工智能概念股向下，急跌37%，是當日跌幅最大港股，惟在上周四晚上公布任命新世界（0017）的執行董事、執行副主席兼行政總裁鄭志剛任聯席主席後，上周五股價又急升79.37%，是當日升幅最大港股，而且升勢更延續至本周二早段，最高報1.7元，前日及昨日獲利回吐，收報1.25元。

筆者在本周二早上根據技術分析，相信超媒體股價於1.64元附近出現雙頂阻力，故此在1.63元已適量減持該股，套現所得擬用於下月為領展供股。而筆者現仍持有不少超媒體股票，觀望上述兩大利好消息日後如何提升股東價值。

[葉創成 創富倉]