moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

科網績佳反捱沽 港股考驗牛熊線 阿里瀉逾5% 恒指挫341點險守二萬關

【明報專訊】多家中資科企公布季績勝預期，惟今年市况仍具不確定性，投資者嫌前瞻指引欠驚喜，百度集團（9888）、阿里巴巴（9988）及網易（9999）3隻業績股昨天全線捱沽。其中以網易急插11.2%跌幅最深，百度和阿里雙雙挫逾半成，拖累藍籌科網股及整體大市走勢向下。恒指昨天挫341點至20,010點創今年新低，險守20,000點大關，惟250天「牛熊分界線」（現為19,993點）支持受考驗（見圖）。

明報記者 蔡穎霖

阿里周四（23日）舉行業績電話會，管理層預料今年初網購消費仍審慎，拖累該股昨天捱沽跌5.4%，以貼近全日低位90.05元收市。投行大和報告認為，阿里作為消費復蘇的主要受惠者，預計其上行空間較同業更大。惟隨着對天貓的投資增加，該行估計阿里中國商業的EBITA利潤率將會按年擴大；而阿里的股份回購計劃、螞蟻集團有望重啟上市等因素，也能成為該股短期的催化劑。

網易急插11% 百度跌6%

隨AIGC（人工智能生成內容）掀起熱潮，百度推出類似聊天機器人ChatGPT的「文心一言」成為市場焦點。多家大行紛紛視文心一言為百度的催化劑，匯豐研究卻「唱反調」，認為文心一言的變現方案有待制定，最終的投資金額亦須視乎開發進度及用戶反饋而定，預期對百度財務收益的貢獻有限。百度績後續尋底，昨天跌6%至131.4元。

投行富瑞認為，網易新推出遊戲《蛋仔派對》反映出公司強大的研發能力，相信網易未來將繼續投資於研發項目。而摩根士丹利亦表示，即使預料網易首季表現或較早前的預期疲軟，但認為內地重批遊戲版號，將有助改善網易收入增長的能見度，意味收入的下行空間有限且遊戲供應強勁。但網易昨天跌11.2%，收報123.5元。

82億北水流入 近一年最多

科網股紛走弱，拖累科指昨跌3.3%，收報4010點；國指亦跌2.3%，收市價計三大指數均見年內新低。總結全周，三大指數均4周連跌。恒指累跌3.4%或709點，科指跌5.8%或246點，國指跌4.1%或287點。

北水南下急增，昨天合計淨流入82.34億元，較上日大增8.8倍，淨流入金額創2022年3月15日93.83億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入102.68億元；對上一次連續4日淨流入是2022年12月28日。南水北上合計淨流出50.97億元人民幣，較上日增加137.04%，連續第3日流出，累計流出119.82億元。