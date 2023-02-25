任志剛唐家成任港交所董事

【明報專訊】政府昨公布，財政司長同時委任金管局前總裁任志剛和證監會前主席唐家成出任港交所（0388）董事會成員，擔任非執行董事。兩人不單同為曾執掌本港金融監管機構的重量級人物，現亦出任多項重要公職。有分析相信政府委任兩人進入港交所董事局，除為加強港交所推動本港金融市場發展的角色外，不排除亦是為現任主席史美倫明年6年任期屆滿的交接作部署。
財政司長陳茂波稱，政府委任合適人士出任港交所董事會成員可維護公眾利益。任志剛在擔任金管局總裁期間推出多項策略性改革，對香港的金融發展和穩定貢獻良多，為香港發展為離岸人民幣樞紐奠定基礎；至於唐家成在金融服務領域擁有深厚資歷，出任證監會主席期間，帶領該會在市場發展和監管方面取得顯著成就，相信他可協助港交所進一步提升競爭力，拓展業務。
現為行政會議成員的任志剛回應稱，非常榮幸獲財政司長委任為港交所董事會成員，期望在董事會主席史美倫領導下，與各位董事會成員衷誠合作，維護公眾利益和投資者利益，致力發展港交所業務，從而協助特區政府保持及提升香港國際金融中心地位、保障金融安全，和推動香港融入國家發展大局；唐家成亦對本報表示，對獲委任港交所董事感榮幸，期待在史美倫領導下與其他董事會成員合作。在國家十四五規劃下，本港作為國際金融中心扮演重要角色，港交所正是此重要任務的一部分。
政府並再度委任梁穎宇出任董事會成員，3位董事的任期同為兩年，由港交所於2023年舉行的股東周年大會完結起生效，直至於2025年舉行的股東周年大會完結為止。
另證監會和中國證監會昨宣布進一步優化滬深港通交易日曆，滬深港通每年的交易日總數將增加超過10日。香港市場在公眾假期不提供銀行服務，因此目前北向交易在香港假前一個交易日暫停。調整實施後，北向交易在香港和內地市場的所有共同交易日如常交易，南向的交易日曆也將進行類似的優化。