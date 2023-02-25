moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

恒指成分股維持不變 國指納小鵬剔出飛鶴

【明報專訊】恒指公司公布季檢結果，恒指成分股沒有變動，成分股數目維持76隻不變。國指納入小鵬汽車（9868），權重為0.59%，中國飛鶴（6186）遭剔出；科指納入微博（9898），剔出明源雲（0909），各項變動將於3月13日起生效。恒指編成改革方案在2021年5月季檢落實，當時恒指公司表示至去年中逐步將成分股提升至80隻，市場原預期有望今季完成。

科指納入微博 踢走明源雲

多隻熱門股繼續落空，包括快手（1024）、京東健康（6618）、理想汽車（2015）、思摩爾（6969）、中國飛鶴等。耀才證券研究部總監植耀輝認為，目前科技股類佔恒指比重相當大，大型科技股已在科指中，恒指公司或不希望兩者過於重疊，過去數次恒指納入主要集中非科技股。另有分析認為，選股由顧問委員會把關，注重候選股的盈利及財務狀况，相信是未錄盈利科網股被拒門外的關鍵。

恒指公司今次季檢開始，落實流通調整系數的改革方案，雙重上市公司在當季通過換手率測試，將一併計算美股部分的流通市值，令指數佔比相應增加。今次變動提升理想汽車的流通系數，由45%增至60%，佔比提升後料有32.35億元追蹤ETF的被動式資金流入；小鵬流通系數由30%增至70%，在科指比重提升和新納入國指，料有17.68億元被動式資金流入。

藍籌股比重調整方面，匯控（0005）和騰訊（0700）降回8%比重上限，料分別24.04億元和15.85億元被動式資金流出；恒生綜指公布變動，渣打（2888）納入大型股指數，太古B（0087）、名創優品（9896）、新股星空華文（6698）等納入中型股指數，意味將有資格納入港股通。