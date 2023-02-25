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電盈免費電視下半年少賺87% 藝人管理增長佳 OTT業務EBITDA首扭虧

標籤：經濟

【明報專訊】電盈（0008）公布去年全年業績，純利按年大倒退85%至1.58億元，其中「藍Viu」免費電視業務受惠藝人管理及音樂出版業務增長強勁，收入按年升14%，惟業務EBITDA按半年度計，已連續兩次錄得環比倒退，按年亦下跌87%。

明報記者 蕭嘉聰

電盈去年全年收益360.65億元，按年升2%；綜合EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）亦按年升6%至123.88億元。集團擬派末期息28.48仙，按年微增2.85%，全年合計派息38.04港仙，以昨日收市3.9元價計，現價股息率高達9.75厘。留意是電盈去年完成出售企業方案業務予聯想（0992），相關業務視為已停止經營業務，而來自持續經營業務就錄得6.76億元虧損。

派末期息28.48仙 微增2.9%

分部業務方面，日前已公布業績的香港電訊（6823）收益持平；電盈旗下免費電視業務全年收入按年升14%至9.1億元，當中廣告收益為6.16億元亦按年大致持平，意味其他業務包括藝人管理及音樂出版收益或為2.94億元，按年大升58.9%，成為分部業務的收入引擎。

不過收入多並非等同「賺得多」，免費電視業務EBITDA自2021年下半年首度「轉正」以來，按半年度計已錄「兩連跌」（見表），全年EBITDA雖按年仍升3%，惟單計下半年按年大減87%。集團就指免費電視及相關業務仍維持穩定增長，將繼續製作優質的劇集及非劇集節目、提供有效的數碼廣告方案、藝人品牌代言及國際合作機會，以維持增長勢頭。

曾稱計劃將OTT業務分拆上市

至於近年成為業績亮點的OTT業務，去年全年收入按年升36%至20.12億元，全年EBITDA更首次實現扭虧，單計下半年EBITDA更較上半年急升近7.8倍。當中「黃Viu」收入增長45%，付費及月活躍用戶人數至去年底分別達1220萬及6640萬名，按年增幅分別為45%及13%。值得注意是，集團早於2021年提到，未來潛在計劃將OTT業務分拆上市，惟暫未有更新相關進展。

電訊盈科署理集團董事總經理許漢卿表示，雖然中美關係緊張及美聯儲鷹派取態，但隨着旅遊重啟，商業活動迅速恢復，今年前景向好，旗下產品服務組合可抵受商業周期的高低起伏。