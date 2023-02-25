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富衛傳最快3月再申港上市

標籤：經濟

【明報專訊】李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）據報計劃最早於3月重新提交在港申請上市。集團去年2月及9月先後遞交申請表，更曾於去年獲聯交所批出上市申請，集資10億美元，惟最後押後上市。若富衛再次遞表，將為第三度申請，惟富衛未有就報道置評。

據外媒IFR引述知情人士報道，富衛將於3月重新遞表，並計劃最快第二季上市。富衛於去年2月首次申請香港招股，並於5月獲得上市批准集資10億美元，惟最後因市况具挑戰而押後。集團再於9月第二度申請，惟有關申請將於3月到期。當時保薦人為摩根士丹利、高盛、招銀國際和摩根大通，匯豐為財務顧問。

富衛去年上半年新業務價值按年上升25%至4.05億美元，同期調整後淨虧損3.33億美元，而2021年同期為盈利1.77億美元。富衛去年預計2022年將再次淨虧損，主要因應2021年由於短期投資波動而錄得的盈利不會再於今年出現，以及擴大業務規模產生相關成本。

富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國（小圖）昨日出席宣傳活動時表示，自內地與香港通關後，內地客戶數目已有所回升，主要購買保障型保險，惟未能預料何時會返回疫情前水平。今年為公司十周年，將推一系列宣傳活動及優惠，兩地復常下，對今年業務感樂觀。

通關後內地客數目回升

通關帶動內地客業務，謝振國表示未會因此為國內客戶推出特定產品，相信兩地客戶有同樣需求。該行會研究便利內地客跨境投保服務，但目前客戶中心亦已足以應付營運。他指隨政府加強推廣，自願醫保愈趨成熟，有見客戶需求有明顯增加，而富衛亦會增加產品的種類。