moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

許正宇指惡劣天氣開市 須顧及前台後台交收

標籤：經濟

【明報專訊】政府在財政預算案提及，港交所（0388）將探討一系列改善交易機制建議，包括探索在惡劣天氣下如何繼續運作。財庫局長許正宇（小圖）表示，隨着電子化愈趨流行，不少市場沒有惡劣天氣停市安排，認為香港作為國際金際中心需考慮如何和國際市場接軌。他表示，落實安排除了顧及前台交易，也要考慮後台結算、現金和股票交收，特別上班安排等，當局與港交所和監管機構正計劃如何周全地實行，下一步將與業界諮詢。

股票印花稅自去年8月起自0.1%上調至0.13%，證券業界期望回復原有稅率，惟沒有在今年財政預算案中採納。許正宇回應指市場一直有不少聲音，政府都有聽到，惟沒有回應會有討論調整印花稅的時間表。他又指出香港沒有資本增值稅，交易量會受各種因素影響。

每年發債令市民參與基建

政府今年推出新的資本投資者入境計劃，投資門檻將較在2015年暫停的舊計劃1000萬元大為提高，並會考慮要求申請人將資金投放在初創和創科等特定產業。許正宇表示，當局仍在構思投資範圍和額度，會考慮所投資資產，對香港長遠發展的關連及益處。

許正宇又指，該計劃吸引更多資金落戶香港，政府有推出政策鞏固香港在資產及財富管理行業的樞紐地位，例如擬為在單一家族辦公室提供利得稅豁免、3月舉行高峰論壇推動與全球家族辦公室建立直接聯繫，並與監管機構改善相關規管措施，不認為是「有政策但無客」。

政府計劃在未來至少5個年度，每年發債650億元，許正宇指做法多贏多利，債券工具在市場資源配置更有效率，亦令普通市民能參與長遠基建發展，達致普及金融目的，過程令市民受惠。他又指至2028年本港債務佔GDP比率，將由現時4%升至9.5%，財政情况穩健。