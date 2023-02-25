許正宇指惡劣天氣開市 須顧及前台後台交收

股票印花稅自去年8月起自0.1%上調至0.13%，證券業界期望回復原有稅率，惟沒有在今年財政預算案中採納。許正宇回應指市場一直有不少聲音，政府都有聽到，惟沒有回應會有討論調整印花稅的時間表。他又指出香港沒有資本增值稅，交易量會受各種因素影響。

每年發債令市民參與基建

政府今年推出新的資本投資者入境計劃，投資門檻將較在2015年暫停的舊計劃1000萬元大為提高，並會考慮要求申請人將資金投放在初創和創科等特定產業。許正宇表示，當局仍在構思投資範圍和額度，會考慮所投資資產，對香港長遠發展的關連及益處。

許正宇又指，該計劃吸引更多資金落戶香港，政府有推出政策鞏固香港在資產及財富管理行業的樞紐地位，例如擬為在單一家族辦公室提供利得稅豁免、3月舉行高峰論壇推動與全球家族辦公室建立直接聯繫，並與監管機構改善相關規管措施，不認為是「有政策但無客」。

政府計劃在未來至少5個年度，每年發債650億元，許正宇指做法多贏多利，債券工具在市場資源配置更有效率，亦令普通市民能參與長遠基建發展，達致普及金融目的，過程令市民受惠。他又指至2028年本港債務佔GDP比率，將由現時4%升至9.5%，財政情况穩健。