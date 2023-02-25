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冠君分派減14% 料花園道三號租金受壓

標籤：經濟

【明報專訊】擁有花園道三號及朗豪坊的冠君產業信託（2778）可分派收入再縮水，2022年度可分派收入按年跌13.6%至12.98億元，每基金單位分派按年跌14%至0.1956元，分派比率維持9成水平。冠君執董兼行政總裁侯迅指出，金融市場仍未明朗，加息持續，會考慮經濟環境、利息支出及資金需要，加權平均實際利率由2021年度的2.4厘再升至2022年度的2.8厘，預計2023年度將更高，將審慎理財及嚴控利息支出等。

憂受利率上升影響

投資及投資者關係總監陸嘉萍指，今年將為花園道翻新提升保留資金，但派息仍維持最少90%水平。債務方面，集團1月已償還大部份債務，尚餘7億元貸款未還，但已取得銀行28億元授信可隨時動用，足夠覆蓋債務。

去年冠君的租金收益總額按年跌5.5%至23.59億元，花園道三號、朗豪坊辦公樓及商場全線租金收益及出租率均下跌（見表）。

當中甲級商廈花園道三號平均現收租金更跌穿百元關口，屬2018年以來低位，僅每平方呎99.7元，較2021年底的108.3元跌8.6元。

花園道三號在2023財年需續租部分約11.9%，另有28.1%將提前進行租金檢討。問到目前續租意向及租金調整情况時，侯迅表示去年因商業活動減少，企業縮減規模、傳統寫字樓遷出中環等，中環商廈的吸納量是負數，冠君亦與其他中環業主一樣，受到供應增需求減的問題影響，續租租金料持續受壓，但租金檢討會在租約前置條款或框架內進行，冠君已好努力應對此情况。

至於今年政府續派5000元消費券，侯迅料可令朗豪坊租戶受惠，加上通關後旅客增加，料零售市道將復蘇，望能將商場無底租的租戶轉為有底租，亦希望能調整商戶的分成部分。