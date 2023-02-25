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多家國企採購項目 四大會計師行仍上榜

標籤：經濟

【明報專訊】日前有報道指中國政府因對數據安全感憂慮，向國企進行窗口指導，要求國企逐步停用羅兵咸永道、安永、畢馬威和德勤（俗稱「四大」會計師事務所），但內媒《第一財經》最新報道指，近期多家國企發布的相關採購項目中，中標候選人中仍然見到「四大」上榜。

「四大」管理層：無收紅頭文件

報道引述一份公示期2023年2月17日至2023年2月20日的「中國鐵塔2023年度財務審計服務採購項目中選候選人結果公示」文件顯示，經評審，畢馬威華振會計師事務所，綜合得分排名第一，推薦為第一中選候選人；德勤華永會計師事務所綜合得分排名第二，推薦為第二中選候選人。就有關結果，《第一財經》引述一名中國鐵塔採購代理表示，目前未收到任何明文指示，「任何社會上的傳言不能作為我們項目評審的依據和項目啟動的依據。」此外，中國華電集團於2月21日公布的2023年至2025年的財務決算審計會所候選人名單中，也將德勤華永列為中標候選人之一。

有來自「四大」會計師事務所之一的管理層人士稱，目前沒收到相關紅頭文件，不了解國企聘用四大政策變化。自去年9月美國上市公司會計監督委員會啟動歷史性檢查以來，約60家總部設在中國內地的香港上市公司已經更換了審計師，包括近月內房股遠洋集團（3377）、同系物管股遠洋服務（6677）等。