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美PCE物價超預期 債息升穿4.8厘 利率峰值料至少5.5厘 美匯指數突破105

【明報專訊】美國通脹增長出乎意料加快，且全部通脹數據的升幅均超出預期。聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費（PCE）物價指數，在1月按年升4.7%，市場原預期回落至4.3%，並高於12月由4.4%上修至4.6%的升幅。與此同時，美國個人支出也在上月強勢反彈，促使交易員上調加息預期，市場最新押注聯邦基金利率峰值將在今夏達到5.5厘或以上。美匯指數昨晚升穿105，大約是1個月高位。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚升穿4.8厘，而美國10年期國債孳息率在3.9厘以上的高位徘徊。

美股3大指數午夜前下挫，道指跌逾450點，標普500指數跌1.6%，納指跌逾2%。波音（美：BA）因與機身零件相關的文件問題，暫停交付787夢幻客機，股價早段挫4%。

道指早段跌逾450點

美國1月整體個人消費（PCE）物價指數按年升5.4%，而12月升幅則由5%大幅上修至5.3%。按月計算，美國1月整體PCE物價指數及核心PCE物價指數的升幅均加快至0.6%，較12月的升幅上調0.4個百分點。

雖然通脹增長加快，但收入增幅遜於預期。美國個人收入在1月按月僅升0.6%，低於預期的1%升幅。不過美國個人支出增長強勁，在1月按月升幅達1.8%，從12月的0.1%跌幅強勢反彈。剔除通脹因素，美國個人支出在1月按月增長1.1%，是2021年3月以來最大升幅，反映消費者支出在今年開局表現強勁。

消費者支出為美國經濟活動貢獻超過三分之二，令美國首季GDP可望增長回升。不過通脹居高不下，加上消費轉強，令交易員對聯邦基金利率峰值的預期進一步上調。芝商所的美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注美聯儲3月加息0.25厘的概率，由周四的73%降至64%，而加息半厘的概率則由周四的27%升至35.8%。衍生品市場的數據反映，美聯儲在7月會議將利率提升至超過5.5厘的概率達到四成。一個月前，交易員幾乎排除了此可能性。

美個人支出按月勁升1.8%

明年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）昨晚在數據公布後表示，利率可能需要繼續上調才能使通脹率回到可接受水平。她認為聯邦基金利率須提升至5厘以上，並在一段時間內維持高位，以遏抑通脹。她此前曾表示，在2月初的會議傾向支持加息半厘，而不是多數官員所支持的0.25厘。不過她昨晚表示，不肯定會否在3月會議再推動加息半厘。但她認為美國有望在控制通脹之餘避免衰退。昨晚公布的美國2月密歇根大學1年通脹預期終值下修至4.1%，較初值低0.1個百分點，不過較1月上調了0.2個百分點，終止了連續3個月通脹預期下跌的趨勢。

（綜合報道）

[國際金融]