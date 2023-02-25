moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

日央行候任行長 稱續採寬鬆政策

【明報專訊】雖然日本通脹再創新高，候任日本央行行長植田和男昨出席眾院的政策方針聽證會時強調，日本央行目前的貨幣政策是合適的，重申有必要繼續推行寬鬆政策，切實支援經濟，警告以收緊政策應對成本驅動的通脹存在風險，可能會導致經濟放緩。昨公布的日本1月生鮮食品除外的全國消費者物價指數（CPI）按年升幅達4.2%，再創逾41年新高。

植田昨表示，近期通脹上升，主要由於原材料進口成本上漲，而非需求強勁，認為日本經濟前景高度不確定。他預期日本通脹可能已於1月見頂，隨着食品和資源價格的升勢緩和，到2023年度中期將回落至低於2%的通脹目標。他認為要持續實現2%的通脹目標尚需時日，期望創造出工資結構性增長的局面，並在5年的任期內實現可持續的物價穩定。

日CPI升4.2% 逾41年高

他強調自己的任務，不是提出某種神奇的特殊貨幣政策，而是按通脹數據等作出決策。普遍分析認為，植田的講話是要強調現階段的政策延續性，預期退出超級寬鬆政策將循序漸進。日圓兌每美元昨晚跌0.8%，跌至135.85；每百日圓兌港元跌至5.78算。

雖然他表明不急於改弦易轍，但暗示會尋找適當的時機及方法，調整孳息率曲線控制（YCC）政策。他表示，YCC政策會產生副作用，例如債市功能惡化，但目前仍要觀察央行12月將日本10年期國債孳息率上限上調至0.5厘，是否有助於緩解副作用。

他說，超級寬鬆政策的退場部署選項之一，可能是以較短期的國債孳息率上限為調控目標，而不是目前的10年期國債孳息率。

他說，倘通脹趨勢顯著上升，並可望持續實現通脹目標，央行將可朝貨幣政策正常化邁進。他形容推動政策正常化需要「創意」，有可能會為金融機構停泊在央行的存款準備金上調利率，而不是出售債券。

71歲的植田將於4月9日履新，並在該月底首次主持政策會議，屆時日本央行將發布通脹預測。

（綜合報道）

[國際金融]