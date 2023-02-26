加息陰霾漸濃 美股三大指數跌逾1%

道指標指跌穿50天線

道指上周五早段曾大瀉逾500點，收市跌勢縮窄至跌336點或1.02%，報32,816點；納指最多挫2.21%，收市仍跌1.69%至11,394點；標指跌1.05%，報3970點。道指及標指相繼跌穿50天線水平（見圖1及圖2），納指亦趨近50天線（11,715點），技術走勢轉差。

波音（美：BA）暫停付運787夢幻客機，股價上周挫4.8%，成跌幅最大道指成分股。市場受壓同時美國聯儲局官員繼續放鷹，波士頓聯儲銀行行長科林斯（Susan Collins）表示，聯儲局需進一步加息以壓抑過高通脹。重磅股齊齊向下，微軟（美：MSFT）收市跌2.18%至249.22美元，英特爾（美：INTC）及蘋果公司（美：AAPL）亦分別跌1.84%及1.8%。

一周累計以納指跌幅最大，合計跌3.33%，不過道指亦已連跌4周，上周累跌2.99%；標指則累跌2.67%。歐洲股市上周五亦普遍向下，英國、法國及德國股市分別跌0.37%、1.78%及1.72%。

分析：恒指大幅回調機率較細

恒指夜期及ADR比例指數齊跌穿20,000點水平，收報19,712點，跌253點，較恒指收市低水298點；港股ADR比例指數收市報19,746點，跌1.34%或264點。美團（3690）ADR收市折合報131.44元，較港收市價跌2.2%；騰訊（0700）及港交所收市分別較港收市價跌2.05%及1.79%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，始終大升浪過後需作調整，加上美國多項經濟數據均高出預期，增加聯儲局進一步加息的壓力，恒指無法守住20,000點水平已在預期之內。不過他認為，恒指由高位跌至上周五收市的今年新低20,010點，跌幅約2700點，接下來跌穿20,000點後已貼近尋底尾聲，預計未來大幅度回調的機率較細。