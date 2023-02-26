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福特前CEO警告行業汰弱留強 中美電動車股向下

標籤：經濟

【明報專訊】歐美股市受壓，電動車股亦下跌，美國電動車公司Lucid（美：LCID）上季收入差過預期，福特汽車前行政總裁菲爾茨（Mark Fields）警告，行業汰弱留強只會愈演愈烈，小型車廠有被收購合併的風險。

消息拖累中美電動車股全線向下，龍頭特斯拉（Tesla）（美：TSLA）上周五收市跌2.57%至196.88美元，Lucid跌3.19%；小鵬汽車（美：XPEV）大跌7.18%至8.4美元，蔚來汽車（美：NIO）及理想汽車（美：LI）亦跌5.01%及3.89%。

比亞迪「王朝系列」傳北京減價

與此同時，內媒昨日傳出比亞迪（1211）加入減價行列，旗下「王朝系列」產品已經啟動降價，交車周期較去年出現不同程度的縮短，集團暫未通過官方渠道公布降價。據北京一家比亞迪王朝展廳銷售人員稱，大部分車型均有價格優惠，惟只限於北京地區，並預計將在3月結束優惠。

第一上海首席策略師葉尚志認為，自電動車龍頭Tesla減價後，市場已預期其他內地電動車公司亦有減價壓力，但減價亦有機會帶動銷售，不一定是壞事，接下來可留意各家電動車公司減價後，銷售情况是否有改善。

此外，中證監上周五晚上發布境內企業境外上市資料保密規定，包括不得泄露國家秘密等，反映中國概念股表現的金龍中國指數收市跌3.86%至6953點，嗶哩嗶哩（美：BILI）大跌逾7%至20.47美元；阿里巴巴（美：BABA）及網易（美：NTES）挫逾5%。