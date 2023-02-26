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巴郡上季少賺54% 去年盈轉虧

標籤：經濟

【明報專訊】「股神」巴菲特旗下的巴郡（美：BRK.A；BRK.B）公布2022年第四季度股東應佔溢利為181.64億美元，按年跌54.2%，季內錄得投資收益101億美元，亦錄得稅後套現收益10億美元。全年度由盈轉虧，虧損228.19億美元，當中錄投資虧損538億美元及稅後套現收益5400萬美元。撇除證券收益及虧損，儘管面對市場波動，其受惠於旗下附屬公司穩固的表現，全年營運收益創紀錄新高，達308億美元，按年增長12.2%。

巴菲特：回購助提升股東價值

該集團第四季度出資26億元回購，全年回購達79億美元。截至去年底坐擁1286億美元現金，按年增加18％。巴菲特在給股東的信中，為回購舉措護航，指若然股價跌，意味投資者持有眾多業務權益上升，因此若能夠作具增值作用的回購，就算少許也有助提升股東價值。他又稱：「若有人向你說所有回購均危害股東或國家，或只對首席執行官有利，即你正在聽一位不懂經濟，或信口雌黃的人亂語。」

他指美國庫房2021年所收到的32萬億美元稅收中，集團約貢獻0.1％，他期望未來10年巴郡貢獻更多。他還說只顧留意近期經濟及市場預測，比沒有用處更差，他的工作是管理好巴郡的營運及財務，達致長時間合理業績，並保持無可比擬的實力渡過金融恐慌或嚴重的衰退。他認為，巨額及牢固的財政赤字，會帶來後果。

回顧業績，該集團保險投資收入部門營運收益在第四季度按年增長64.1%，達20億美元；全年增長34.9%，達64.84億美元。公用事業及能源部門第四季度營運收益達7.39億美元，按年增長23.6%；按年長9.3%。其他控股業務第四季度收益29.91億美元，按年增長7.2%；全年達125.12億美元，按年增長12.5%。但承保業務在第四季營運收益倒退，按年跌34.4%，至2.44億美元；全年計更錄營運虧損9000萬美元。鐵道道路部門第四季度營運收益14.69億美元，按年跌12.8%；全年跌0.7%至59.46億美元。