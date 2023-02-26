獵豹移動CEO遭SEC指控內幕交易 成近年罕例

付罰款和解 未承認或否認指控

SEC去年9月表示，兩人涉嫌在得悉獵豹移動最大廣告合作伙伴的廣告費大幅下降後，在2016年以預設交易計劃出售獵豹移動的美國存託股票（ADS）。最終傅盛同意支付50多萬美元的罰款，徐鳴則同意支付約20萬美元的罰款，與SEC達成和解。兩人未承認或否認SEC的指控。

醫療產品供應商BD（美：BDX）時任行政總裁Vincent Forlenza在2020年1月沽出價值3700萬美元的自家股票也引起爭議。他當時在制定一項股票交易計劃的17天後沽貨，不過其公司當時一款名為Alaris的靜脈輸液泵出現問題，須與美國食品和藥物管理局（FDA）商討，其公司當時表示問題將很快得到解決。

在Forlenza於2020年1月沽貨時，BD公司高層更表示，該產品的發貨已經恢復，而BD將有望實現2020年的財務目標。但在完成沽貨後9天，該公司卻表示，FDA已要求停止銷售該產品，令公司股價在兩個交易日內累計跌14%。

新澤西州聯邦法院的一宗未決訴訟，指控BD在Alaris的問題上涉嫌欺騙投資者，包括Forlenza在內的被告涉嫌故意誤導市場，且Forlenza和另一名高層涉嫌「通過非法內幕股票銷售中飽私囊」。該案被告否認存在不當行為，並指在出售股票後才知道問題的嚴重性。此外，由於Forlenza準備卸任CEO，沽貨並不出奇。一名聯邦法官駁回了這宗股東提出的訴訟，但允許原告修改起訴狀後再次提告。

Aemetis：支持管理層高位套現

此外，生物燃料生產商Aemetis（美：AMTX）的高層交易也曾引起爭議。2021年3月17日，該公司包括財務總監在內的3名高層制定了股票交易計劃，當時距離財季結束僅餘兩周，而公司股價正大幅上漲。一個月後，這些高層合共出售約740萬美元的股票。

3周後，Aemetis公布的業績遜於市場預期，其股價兩天內累計跌28%。Aemetis行政總裁Eric McAfee曾在受訪時稱，支持管理團隊利用自家股票一年內由50美仙漲至約20美元的機會套現。McAfee本人當時沒有沽貨，並強調其公司有嚴格的合規制度，要求高層在短暫的窗口期制定交易計劃，然後至少等待30天才能交易，而所有高層也遵守規定。

[企業地球村]