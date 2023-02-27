moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

業界倡納生科股科研股 審批勿再「拖字訣」

標籤：經濟

【明報專訊】正當市場積極研究為GEM板尋求出路及活化之時，有業界人士建議，當局可考慮將欠缺盈利的生物科技股、科研股，納入GEM板，同時可加強上市後持續監管措施，甚至可以考慮規定須招聘合資格的會計人員編製帳目，以增加投資者信心。同時，他們亦建議需改善相關審批程序，不要一味採取「拖字訣」而讓申請人無限期等待。

促回復「直通車」轉主板制度

大華國際審計董事張世杰指出，當局若要活化GEM板，可按企業發展階段，劃分成盈利前及盈利未符合主板要求的中小企兩階段，只要當企業規模達至主板盈利要求時可回復「直通車」的轉板制度。

張世杰甚至認為，近年主板不斷衍生出欠缺盈利的生物科技股、科研股，其實可納入及適合GEM板上市，歸類成盈利前階段企業處理。由於該等公司一般有著名的上市前（Pre-IPO）投資者參與，若納入GEM板上市後料有助激活板內股份成交。

籲向東南亞企業招手 增叫座力

他並建議，審批公司申請到GEM上市時可加強披露要求，亦加強上市後的持續監管措施，包括要求企業須聘請合資格香港會計師負責財務報表編制，並對違規者加強罰則，長遠料有助改善GEM的市場環境。

另一名不願透露姓名的企業融資界人士更說，當局在審批GEM板新股過程中最好不要「拖住人家」，並寫明審批規則及確定審批時間，否則長此下去只會讓人覺得當局做法不透明。當局還可向對在港融資有興趣的東南亞地區公司招手，增加該板叫座力。