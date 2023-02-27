瑞銀朱正芹：內地經濟向好 港股難重演去年大跌

明報記者 葉創成

恒指過去四周均出現回吐，累積下跌近3000點，而美股上周五亦大跌，港股今日開市初段沽壓難免，甚至令人擔心去年10月底開始的強勁反彈已告一段落，後市會否像去年7至10月般大跌（見圖），而朱正芹在專訪中就此派定心丸，指她對港股後市審慎樂觀：「我自己的感覺是，今年股票市場預計比去年好很多，正常的市場情况下，如果沒有黑天鵝事件出現的話，我們覺得市場能夠延續升勢的時間應該是可能更長的，因為它是有經濟發展的基本面支撐的，估值水平也是相對來說比較合理。去年市場確實是非常波動，無論是美國通脹升溫導致聯儲局大幅加息、俄烏戰爭帶來能源價格上漲，還是內地疫情防控和房地產對整體經濟的影響。今年從國內的情况來看，房地產正逐漸企穩，疫情防控措施已經放開，而且外圍方面，預期美國加息年內見頂，只要再沒有黑天鵝事件發生，我們覺得今年股市不會回到去年7月至10月那樣差的狀况。」

港股有經濟基本面支撐

過去多年房地產一直是內地的支柱產業，房地產及相關上下游行業產值佔GDP兩至三成，而2021年下半年以來內地樓市明顯轉弱，現被投資界視為經濟最大風險之一，而朱正芹的同事──瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤預測今年內房對GDP貢獻即使比去年-3%改善，但貢獻仍然還是負值，瑞銀香港/中國內地房地產研究團隊主管林鎮鴻則預測今年內房新盤銷售仍按年下跌一成，朱正芹上述的「房地產正逐漸企穩」應該如何解讀呢？

朱正芹表示，汪濤及林鎮鴻分別是宏觀經濟和行業領域的專家，而她更多是從資本市場的角度來說話，而瑞銀去年為藍籌內房碧桂園（2007）完成多次股票或股票相關發行集資合共20億美元，她估計今年資本市場還是會願意積極支持龍頭內房再融資：「我覺得配股活躍不活躍你要看幾個緯度，第一，這個行業它需不需要錢；第二，你要看投資者有沒有興趣，即是要看行業前景，它目前的估值有沒有吸引力。我自己覺得，地產就最符合這兩個點，第一它需要錢，並且它的估值有吸引力，第三它的行業從目前來說國家的政策也比較支持。」

大型內房資金需求大 料續配股

「目前市場上能夠活下來、比較大的企業，我覺得接下來它們的經營環境會改善，然後它們之前（去年10月）的估值確實是很低，即使現在已修復了不少，剩下來的地產企業還是會有發展前景的，所以我們預計今年從資本市場來說，地產還是會比較活躍的，因為它們還是需要資金繼續去發展業務。目前無論是從房地產行業的政策，抑或是中國證監會對於房地產企業繼續融資方面，都是處於一個相對寬鬆的環境，結合這兩點，從資本市場的角度來看，地產行業還是會向好的。以前大家的預期是誰都要倒了，而現在大家覺得它的銷售量只是小幅下跌，然後新開工面積可能沒有這麼大，資本市場說的是一個預期差異的邏輯，因為之前的預期太差，現時正在恢復，所以往後的表現還是值得期待的，而且這個行業本身就很消耗資本。綜合而言，在資本市場方面，龍頭的地產企業還是會比較活躍」。

醫療TMT高端製造股有融資需求

除了內房股外，在上月市况暢旺時，中資醫療股是另一配股熱門板塊，例如藥明生物（2269）主要股東WuXi Biologics Holdings Limited便以每股71元，配售5600萬股，套現39.76億元，而海吉亞醫療（6078）則以每股53.5元，配售1480萬股，集資淨額7.85億元，以拓展業務。值得注意的是，藥明生物現已跌穿配股價，而海吉亞醫療股價至今則守穩配股價之上。

朱正芹估計，今年不少中資醫療股仍然會在適當時機配股集資以拓展業務：「從醫療行業來說，整體而言，它其實是需要錢的，很多的醫療公司是缺錢的，當然不同的公司財務情况不一樣，醫療也有很多細分的板塊，但很多醫藥公司還是需要錢的，需要錢便要作新股的融資；那投資者是否願意投？對於優質的還是願意。」

另外，朱正芹認為，中資科技、媒體及電訊（Technology、Media、Telecom、簡稱TMT）及高端製造股，相信也會是今年本港資本市場的焦點：「很多TMT公司便是因為虧損，所以繼續需要去再融資，而且隨着監管的放寬，平台公司如滴滴出行的App現在已經可以重新下載了，螞蟻集團的重組亦已經完成。另外，在高端製造業中，例如在電動車產業鏈的新能源電池，因為發展比較蓬勃，需要很多錢去再投資、擴大產能。」

記者翻查資料，內地電動車龍頭比亞迪（1211）在2021年1月以每股225元發行1.33億股新H股，集資近300億元，瑞銀是聯席全球協調人及配售代理之一；而比亞迪在2008年9月以每股8元向股神巴菲特旗下巴郡配售2.25億股，集資18億元，瑞銀是比亞迪的財務顧問。

信心有望恢復 IPO次季尾料好轉

在本港資本市場的集資活動中，與配股比較的話，首次公開發售（IPO）才是核心，原因包括：

（1）IPO代表新公司上市，為股市注入新血；

（2）散戶一般難以參與配股，卻可以入飛認購IPO，而IPO某一比例必須公開發售；

（3）每逢在港股大牛市，例如2003至2007年及2020年下半年至2021年上半年，IPO新股上市後股價往往急升，變相向投資者派錢，帶來可觀的財富效應。

雖然去年本港IPO市場集資額僅僅突破1000億元，較前年的3000多億元下跌近七成，是過去10多年來最差表現，但朱正芹相信，隨着今年港股市况改善，IPO也會比去年好很多：「資本市場的恢復有一定的節奏，基本上先是從已上市公司的新股增發開始，因為投資者更熟悉它們的業務和財務情况，估值邏輯和水平也已經過二級市場交易論證；而未上市公司來做IPO的話，由於沒有長時間的信息披露，投資者目前相對來說還是會更審慎一些。今年無論是外部環境，抑或是中國境內經濟的恢復和發展，都是向上的，而公司的估值與投資者信心的恢復都需要一些時間，預計到第二季末、第三季初會有更好的體現。」

下半年大型IPO或有連續好表現機會

朱正芹相信，內地比較大型的現代物流、科技及消費企業會陸續來港IPO，而港股在今年下半年有機會出現連續兩、三個大型IPO新股掛牌均有好表現：「IPO市場什麼時候會火起來呢？就是當一些大型IPO推出之後，股價表現很好，然後大家的熱情便會很高，例如2020年9月農夫山泉（9633）上市之後股價漲得很好，帶動市場情緒修復；去年下半年因為有國際局勢等原因，即使中免（1880）去年8月上市後股價表現不錯，但隨後的幾個IPO表現則不理想，如果有多幾個表現還不錯的，就可以更好地打開市場。」

談到大型IPO，記者想到在2020年11月上市前突然叫停的螞蟻集團，就此請教朱正芹，近月螞蟻集團的重組即使已經完成，但集團早前亦宣布馬雲放棄實質控制權，按監管要求是否在一年內不能在港IPO？她表示沒有具體的相關資料，但一般而言控制權發生變化的話，根據本港監管要求是要一年後才可IPO，她亦相信螞蟻集團還需要重整業務，而且上市前也需要一些預備時間：「螞蟻集團今年不一定能來IPO，但我相信它早晚還是會來IPO的。」

在瑞銀由低做起

曾參與美團郵儲行IPO

朱正芹是清華大學金融管理碩士及學士，她於2004年7月加入瑞銀投資銀行北京代表處擔任分析員，於2006年轉調至亞洲金融機構團隊，後轉至中國執行團隊，現任中國投資銀行部主管。

作為核心團隊成員，朱正芹過去多年參與多個集資數百億元的首次公開發售（IPO）項目，包括郵儲銀行A股（滬：601658）及H股（1658）IPO、美團（3690）及華泰證券（6886）香港IPO，去年她亦帶領瑞銀在香港市場IPO及配股集資規模上排名第一。

被問及去年市場艱難，不少上市公司都很需要融資，朱正芹怎樣向國際投資者說好中國故事，她稱：「第一，瑞銀對中國有承擔，沒有分心，一直在做；第二，我們對於投資者的覆蓋還是比較深的，即使美國之前的一些長倉基金比較靜，我們還能找到其他的投資者，多去花工夫，我們還是能夠把中國故事講好。」

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