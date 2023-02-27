moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

德康農牧面對豬價波動挑戰 飼料成本升 錄經調整虧損

【明報專訊】談及近年新股市場大熱主題，生物科技必然會浮現於腦海中。今次談的新股也是生物，產品也是會放入口的；但卻非良藥，而是我們每日都有機會食用的雞和豬。來自四川的德康農牧食品，是內地專注於生豬及黃羽肉雞育種及養殖供應商。由養殖、飼料一應俱全。以去年首9個月生豬及黃羽肉雞銷量計，分別排名全國第六及第三，但礙於飼料成本壓力，加上疫情、豬瘟等干擾豬價雞價波動，自2021年至今集團仍未擺脫經調整虧損的狀態。

撰文 旻晞

事隔一年半後，德康於上月再向港交所遞交上市申請，惟今次保薦人卻改為花旗及中金出任聯席，取代了華泰國際。成立於2014年、位於四川省成都市的德康農牧，是內地領先且高速增長的畜禽養殖企業，如上述，是內地主要生豬及黃羽雞養殖商，集團以垂直整合業務模式涵蓋從飼料生產、育種、擴繁、養殖，到銷售生豬及黃羽肉雞的整個產業鏈，對食品質量及安全擁有高度控制權。此外，有與農場主合作進行生豬及家禽生產。雖則有豬又有雞，但從附圖收入分佈可見，集團目前仍以生豬銷售為主要收入來源，佔總收入75%。生豬銷售收入包括商品肉豬、種豬、商品仔豬及豬精液組成；家禽業產品則主要黃羽肉雞及雞苗。

要養豬地方不能少，集團的生豬養殖場，可分三類：一號、二號家庭農場及自營農場。一號家庭農場模式下，農場主育肥集團的斷奶仔豬，此為集團收入主力，往績計佔集團生豬總銷售總收入逾五成以上；二號家庭農場模式，是與農場主合作飼養能繁母豬，及生產斷奶仔豬（於二號家庭農場或附近的一號家庭農場育肥），大體相關模式往績期間佔集團生豬銷售收入的14%至27%不等；而自營農場模式，顧名思義，是集團自行興建養殖場並僱用人力進行規模化育種、育肥及其他相關程序。此種模式具有高度集中化及標準化的優勢，能實施高效管理系統。近年佔生豬銷售收入百分比，由2020年的僅9%增至2021年的25%。

擬將業務擴至下游行業

至於養雞方面，集團於全國分別有14個家禽養殖場（按集團標準飼養雞隻）及10家自營孵化場，佔集團黃羽雞銷售收入的九成五以上；其餘黃羽雞銷售收入則來自3300多個家庭農場及養殖小區合作，由集團自行建立設施並向農場主租賃土地及設施，而農場主飼養黃羽肉雞的模式運作。

德康計劃將業務擴展至下游行業，包括生豬及家禽的屠宰及加工、鮮豬肉及雞肉，以及肉製品的生產和銷售，但暫時未見雛形。

內地養豬養雞，最大的挑戰是豬價波動巨大，但同時成本價卻穩定上升。先講飼料成本。集團的玉米平均採購價由2020年的每噸2442元（人民幣，下同），逐年遞升至去年首9個月的3057元，累積升幅達25%；同期豆粕平均價由每噸3145元升至4355元，累積升幅更達38%。

未扭近年毛利率低迷局面

飼料成本「穩定」上升，但集團商品豬、黃羽雞平均售價卻非「一帆風順」往上加。以商品肉豬平均價為例，2021年每頭商品豬的平均價按年大減51%至2111元，再進一步減少4.3%至去年首9個月的2021元；黃羽雞平均價走勢則較佳，2021年平均價按年升11%至每隻33.2元；再至去年首9個月的38元；事實上，2020年至2021年雞價升幅仍彌補不了成本的上升，令兩年間集團於黃羽雞銷售的毛利率分別為負2.3%及0.6%，至去年才見好轉，首9個月毛利率攀升至11.3%。

且正如上文提及集團銷售收入仍是以生豬為主，故「雞貴定龜貴」也好，也扭轉不了集團近年毛利率低迷的局面，2020年集團毛利率高達38%，但俱往矣，去年首9個月僅為6.3%。毛利率偏低亦解釋了近年集團經調整虧損的主因。

受惠內地人均雞肉消費升

不過，亦有樂觀處，首先是內地生豬需求預期於未來保持平穩，在非洲豬瘟影響逐漸消退這一背景下，生豬供應預期將回升至正常水準，按近一年內地生豬價格大體平均向上，為德康今年盈收帶來樂觀的基礎；在家禽類方面，資料顯示，預期中國人均雞肉消費將有較快增長，2021年至2026年的複合年增長率將達到5.4%。而有異於養豬業，內地父母代黃羽肉雞育種市場高度集中。就2021年父母代黃羽肉種雞的銷量而言，前三大參與者佔總市場份額的55.6%，與此相比，種豬首三大市佔率僅7.3%（2022年首9個月銷量計）。德康於2021年是第二大的父母代黃羽肉種雞提供商，市場份額20.4%；去年首9個月集團亦是內地黃羽肉雞銷量第三大。而隨着疫情及豬瘟的退場，豬價雞價回復上升趨勢，至少今年下半年集團業績仍能見改善。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]