moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

美團蓄勢攻港 foodpanda做好自己迎戰

標籤：經濟

【明報專訊】隨着內地外賣龍頭美團（3690）鋪路攻港，香港的外賣市場將再重現「三強鼎立」的局面，要穩守自己一席位或更具挑戰性。foodpanda香港董事總經理賴偉昕接受本報專訪時透露，正計劃將B2C送遞服務「pandago」，於今年內進一步拓展至C2C市場。他笑言非「要轉行做物流公司」，而是有見foodpanda擁有成熟的外送團隊，希望能夠善用現有的資源，為平台引進更多應用場景。

明報記者 蔡穎霖

pandago拓C2C增應用場景

過去的3年疫情掀起港人的外賣熱潮，加速外賣送餐平台的滲透率。因應香港踏上復常之路，市場預期「疫情受惠行業」的發展步伐將會放緩。賴偉昕就表示，由於港人近年的外賣習慣和消費模式已經改變，儘管現時疫情相對穩定，但foodpanda的業務表現仍然穩定增長。

外賣平台應用僅及海外一半 潛力大

談及美團攻港之路似乎蓄勢待發，賴偉昕坦言每一個行業和市場，總會有新競爭者加入，認為正面的競爭有助推進行業發展，讓更多人認識、了解到這個業務。至於香港市場的發展潛力，他認為在外賣平台應用方面，對比某些東南亞市場，香港現時只及海外市場約一半水平，因此相信仍有很大發展空間。

儘管香港的外送市場仍是一片藍海，賴偉昕直言進入的門檻卻不低，認為難以一下子便掌握一個市場，包括如何適應本地市場、真正解決香港人的需要等等因素，相信對新競爭者而言，也不是一件容易的事。他又表示，foodpanda將以「做好自己」作應對策略，把工作做得更細緻及本地化，希望得到用戶認同。

研跟用戶更好對接 改善體驗

不過foodpanda時有消費爭議，出現問題便用現金券方式作為補貼，被消費者斥解決方法不夠人性化。賴偉昕坦言，foodpanda在過往發展的路上，相對重視公司的成長及業務效率，foodpanda正研究如何跟用戶群對接得更深更好，未來將會投入更多時間和資源，逐步改善用戶體驗。

賴偉昕同時指出，foodpanda亦曾跟商戶合作，進行提升消費者體驗的工作，例如今個農曆新年伙拍「譚仔三哥」，推出「三哥版」的「魚蝦蟹套裝」，把傳統的「魚蝦蟹」改成譚仔三哥的「名物」：白肉、皮蛋、土匪雞翼等，讓平台用家更有共鳴。