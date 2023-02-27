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每周晤外賣騎手 聆聽了解再解決問題

標籤：經濟

【明報專訊】外賣騎手的待遇和保障問題，一直備受市場關注，foodpanda過去亦發生過罷工風波，送遞員要求改善待遇。foodpanda香港董事總經理賴偉昕強調溝通的重要，他表示：「foodpanda在港服務很多商戶及送遞員，每一個人見到的東西和問題都不一樣，所以我們沒有一個blanket approach（全面的策略）如何解決問題，最重要的是聆聽、了解事情，再 OFF去幫助他們解決問題。」

定期檢視保險細節 確保團隊得到保障

目前，foodpanda逢星期五亦會派代表跟外賣騎手會面，了解他們的需要。根據送遞團隊的意見，foodpanda於去年11月將沒有升降機的大廈的送遞服務，由最多步行5層改為最多3層（從地面起計）；去年10月，foodpanda亦去信並致電啟德一帶的私人屋苑，推動相關單位准許其屋苑指定範圍內暫時停泊車輛，為送遞員解決阻礙。

送遞員保險方面，foodpanda指一直為香港所有持有效服務協議的送遞員，免費提供「團體意外人身保險」及「公共責任保險」。因應持續轉變的行業趨勢，foodpanda亦有既定機制，定期檢視保險細節，希望確保送遞團隊得到符合甚至高於行業標準的保障。在2022年初，foodpanda曾作出調整，提升「意外醫療開支」及「暫時完全傷殘」等項目。