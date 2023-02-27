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買漫遊卡北上3日 50元有找

【明報專訊】隨着內地與香港重新通關，不少港人重拾到內地旅遊的樂趣，出行前準備漫遊電話卡或數據卡已屬基本配備。市場上大部分漫遊卡均標榜無限數據或任用，但其實均設限制，當數據使用量達指定上限，便會降低上網速度，選購時應比較使用上限及其後限速。

明報記者 劉敬華

市場上可提供內地數據及通話漫遊的電話卡或數據卡選擇眾多，是次列出部分由本港電訊商推出的內地漫遊電話卡或數據卡作比較。倘若計劃於大灣區短遊兩三天，市面上不乏3日的內地漫遊儲值卡選擇，如中移動大灣區3日儲值卡及聯通內地及澳門3日通話上網卡，兩者均可使用內地4G網絡，其中以聯通內地及澳門3日通話上網卡較為吸引，因其覆蓋範圍不止大灣區，且高速數據量達3GB，較中移動大灣區3日儲值卡的2GB為高。

至於限速方面，中移動大灣區3日儲值卡於2GB後速至不高於384kbps，而聯通內地及澳門3日通話上網卡於3GB後可提供不低於256kbps的網速，更重要的是聯通內地及澳門3日通話上網卡官方售價為48元，較中移動大灣區3日儲值卡的官方售價58元為低。

留意數據上限及其後限速

對於到內地旅遊時間較長，又或是有較高數據用量需求的人士，如只於大灣區深度遊，是次比較的內地電話卡或數據卡中，以3香港大灣區15GB 30日數據通行證最為抵用，138元有15GB任用，惟於大灣區內通話或接收短訊則要按量計費。

若於大灣區以外的內地省市旅遊，而旅遊日數約10天，聯通內地及澳門12日通話上網卡可提供9GB高速數據，官方售價為168元，官網近日提供優惠價可低至112元。假如旅遊行程長達1個月，是次比較的電話卡或數據卡中，3香港亞太區8GB 30日數據通行證是其中一個高用量的選擇，此卡可提供30日外遊數據，首8GB為全速用量，其後128kbps，官方售價為198元，而通話及短訊則要按量計費。

大部分數據卡不支援通話

雖然現時透過即時通訊應用程式，也可通話及傳發信息，但若於內地有電話通話或接收短訊的需求，便要留意購買的是否數據卡，因大部分數據卡並不支援通話或短訊服務，但仍有部分可按量收費。

對於短線遊大灣區又有電話通話的需求，中移動大灣區3日儲值卡相對較為適合，基於該卡可提供50分鐘跨境通話，相較聯通內地及澳門3日通話上網卡提供20分鐘跨境通話為多，而短訊方面，中移動大灣區3日儲值卡的可供50個短訊量，可由內地、澳門及香港發送，並且不計接收短訊，而聯通提供的10條短訊，只可由內地及澳門發送。

對於大灣區以外內地遊，聯通內地及澳門12日通話上網卡可提供80分鐘通話，及10條由內地及澳門發送的短訊。

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