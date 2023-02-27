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林嘉文：利差優勢恐減 美元料重拾跌勢

【明報專訊】市場近日對美聯儲的利率前景有所修正，並預計在2023年內其政策利率將升至更高水平，同時在更長時間內維持高位，相關預期推升美國債券收益率之餘，亦帶動了美元出現反彈。

然而，筆者預計美元有機會在未來3個月內重拾跌勢，一方面是因為雖然最近幾周的升勢都集中於美國收益率之上，但美國以外的收益率後市亦可能會在央行收緊貨幣政策下迎頭趕上，繼而令美元的利差優勢有所減退；另一邊廂，美國債券收益率最終亦可能會因當地增長前景放緩而回軟。

作為組成美匯指數中佔比最高的貨幣，歐元在2月內亦受制於美元的強勢，不過由於歐元區內經濟增長數據好過預期，加上歐洲央行明確偏鷹，都為歐元提供了一定支持。後市由於筆者相信美元走勢將會有所回吐，配合區內增長和政策面都傾向正面，預計歐元兌美元未來3個月有力回升至1.08至1.09水平。

相比之下，日圓近日可能比歐元更加受到市場注視，因市場仍非常關注任何有關日本央行收益率曲線控制政策（YCC）的消息。筆者估計日本央行最終會修改YCC，但相信時間至少會是現任行長黑田東彥於4月離任之後。因此，未來幾個月美元兌日圓較大可能在128至132之間波動；但長線而言，筆者仍維持看好日圓兌美元在利差收窄下而向好。至於包括澳元在內的商品貨幣，亦有機會受惠中國經濟重新開放帶動大宗商品需求上升；至於澳洲央行近日有迹象再度轉鷹，都有望為澳元提供額外的支持。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]