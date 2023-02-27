摩根大通亞洲：資金湧好倉 百度牛52905

資金流方面，好友傾向於140元以下進場部署，截至周四的過去5日，百度好倉累計錄得約1600萬元淨流入。如投資者計劃進場博反彈，可留意百度購（25015），行使價178.1元，實際槓桿近6倍，2023年6月30日到期。較進取投資者可參考百度牛證（52905），收回價116元，實際槓桿7倍。追沽可參考百度沽（13114），行使價118.18元，實際槓桿約3倍，2023年8月7日到期；或百度熊（53951），收回價149元，實際槓桿約6倍，為目前市場上相對貼價的熊證選擇。

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