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摩根大通亞洲：資金湧好倉 百度牛52905

【明報專訊】百度（9888）公布業績後走勢波動，上周五下試130元水平，見1月底以來最低，並考驗50天線支持。百度首席執行官李彥宏提到，其AI聊天機械人「文心一言」將於3月向公眾開放。不過據彭博引述分析員指，李彥宏亦有提到文心一言的開發成本昂貴，引發市場擔心此業務的研發開支及日後如何實踐商業化。

資金流方面，好友傾向於140元以下進場部署，截至周四的過去5日，百度好倉累計錄得約1600萬元淨流入。如投資者計劃進場博反彈，可留意百度購（25015），行使價178.1元，實際槓桿近6倍，2023年6月30日到期。較進取投資者可參考百度牛證（52905），收回價116元，實際槓桿7倍。追沽可參考百度沽（13114），行使價118.18元，實際槓桿約3倍，2023年8月7日到期；或百度熊（53951），收回價149元，實際槓桿約6倍，為目前市場上相對貼價的熊證選擇。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]