陳永傑：美裁員風起 加息添阻力

美國銀行據報計劃裁員，涉及旗下投資銀行部門，影響到該銀行全球可能有多達200名銀行家。畢馬威將在美國裁員近2%，成為四大會計師事務所中，首家以系統性裁員來應對經濟放緩的公司。據報道，畢馬威是次裁員將影響近700名員工，遍及美國及整個諮詢業務，但不包括任何合伙人。

另有報道指出，facebook母公司Meta Platforms（美：META）在數千員工的工作評核只是給予「欠佳」的評級，而且削減一項發放花紅的標準。管理層預計除了去年宣布裁員1.1萬人之後，更多人未來數月會離開公司，或尋求其他工作機會。

美國1月消費物價指數按年升幅放緩至6.4%，但仍高過市場預期，立即導致全球以至香港股市樓市變得波動。通脹強勁，不少美國大企業為了減輕經營成本以及應對未來生意縮減，為求削減開支經已進行裁員行動。通脹厲害無疑提高加息機會，大企業卻裁員作抵消，令經濟放緩，聯儲局在未來的加息，儘管有意延長加息行動，但預料行動有所節制，不會輕率行事。

在高通脹及裁員因素互相抵消之下，聯儲局加息力度會比較正常。額外加息或會增多一兩次，通常會延長時間，除非通脹太猛才會在3或5月其中一次加息加0.5厘，但加了0.5厘之後，其後額外加息多數會回復加0.25厘。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]