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布少明：財案「小減辣」利樓市

標籤：布少明

【明報專訊】新一份《財政預算案》宣布調整首置印花稅，絕對屬「意外之喜」，反映政府有聆聽業界的意見，助有需要的首次置業人士上車，減輕入市置業負擔，是變相的「小減辣」，更釋放利好樓市的訊號，令已火熱的樓市「火上加油」，加快入市決定，刺激新盤及二手交投。由於調整印花稅主要影響範圍為1000萬元或以下的物業，當中逾450萬至900萬元去年住宅交投共佔約五成半，相信此類物業最受惠，因此預計未來千萬元以下的中小型單位將繼續主導市場，成為推動大市的火車頭。

對於有評論指調整印花稅對樓市的影響輕微，誠然，如果政府能下定決心減辣，例如撤銷DSD，對樓市的幫助當然更大。不過，也別少看調整印花稅對市民的幫助。購買900萬元的物業，最多可節省印花稅約6.75萬元，即使400萬元的物業，亦最多可節省約3萬元，正好用來繳付其他置業費用，例如運輸、電器、家具等開支。事實上，本港樓價高昂，上車者的負擔巨大，「慳得一元是一元」，能節省數萬元，對不少港人而言，已經是非常顯著的幫助。

隨着《財政預算案》，加上新盤大軍由2月起正式投入「戰場」，將進一步帶動樓市氣氛，刺激價量繼續齊升，而現時樓價距離重返高峰仍有一段距離，有意入市者，不妨將注意力投放於一些去年「跌過籠」但是近期反彈幅度未見顯著的屋苑，如將軍澳峻瀅成交呎價於去年大跌24.3%，惟近期樓價僅回升5.2%，配合未來日出康城的發展，樓價明顯是「有水位」可升。如對新界發展有信心，可考慮屯門的大興花園，去年成交呎價大跌23.7%，如今僅反彈6.1%，亦是呎價「低水」屋苑，極有上升潛力。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]